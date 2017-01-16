Якутскэнерго проведет творческий конкурс для районных газет

Якутскэнерго организует специальный конкурс среди районных журналистов и юных корреспондентов на лучшее освещение темы энергетики и энергобезопасности. Идея родилась во время экскурсии группы журналистов – главных редакторов районных газет в Якутской ГРЭС. В рамках ежегодной программы мероприятий ко Дню российской журналистики руководители улусных изданий познакомились с работой энергетической отрасли республики на примере главного объекта электроснабжения Центральной Якутии.

Председатель Союза журналистов РС(Я) Галина Бочкарева пообещала разработать положение о конкурсе и в течение 2017 года вместе с блогерами и журналистами посетить и другие объекты ПАО «Якутскэнерго».

Генеральный директор «Якутскэнерго» Олег Тарасов подчеркнул, что возлагает большие надежды на районные издания. Компания поставила перед собой крайне важную задачу – повышение уровня энергокультуры населения. «Якутскэнерго» реализует обширную просветительскую программу по профилактике детского энерготравматизма. Уже на протяжении 7 лет сотрудники компании в каждой школе республики ведут работу с детьми и родителями, разъясняя потенциальную угрозу, которую несет электрический ток и энергообъекты, и формируя навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

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Как оказалось, многие журналисты знакомы с программой. Уроки энергобезопасности, обучающие игры и конкурсы, обучение комплексу первой помощи на тренажере «Гоша» регулярно проводятся энергетиками по всей Якутии.

По признанию некоторых журналистов, посетив мощную станцию, познакомившись с ней изнутри, они получили реальное представление об энергетике как отрасли и пришли к пониманию важности труда специалистов, отвечающих за тепло и свет в каждой точке республики.

Визит длился более 3 часов и закончился встречей с руководством «Якутскэнерго» в формате круглого стола за чашкой вкусного горячего чая. Главный энергетик республики, народный депутат Якутии Олег Тарасов вручил благодарность Председателю Союза журналистов Якутии Галине Бочкаревой и выразил уверенность, что и в дальнейшем сотрудничество будет ярким и энергичным.