«Якутскэнерго» поздравляет якутян c праздником Ысыах

Многотысячный коллектив ПАО «Якутскэнерго» искренне поздравляет всех якутян с самым ярким и светлым праздником Ысыах! С праздником лета, единения и дружбы!

Этот величественный национальный праздник отражает уникальное духовное богатство народа саха. Он олицетворяет торжество жизни и природы на земле Олонхо, является символом единения, дружбы всех жителей нашей многонациональной республики. Всех, кто своим ежедневным трудом и творческой созидательной энергией делает нашу родную Якутию сильной, благополучной, процветающей.

Пусть сила древнего ритуала окропления огня и земли кумысом, благословение и просьба ниспослать всем благодать, обращенная к высшим силам, в этот день помноженные на самые добрые и светлые помыслы каждого из нас, придадут всем позитивной жизненной энергии, нацеленности на большие свершения. Энергетики Якутии в этот прекрасный день желают всем удачи, крепкого здоровья, развития и благополучия!

Коллектив ПАО «Якутскэнерго»