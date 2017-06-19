Якутскэнерго ограничило теплоснабжение неплательщиков

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» произвел физическое отключение 35 объектов потребителей города Якутска от тепловых сетей Якутской ТЭЦ. Отключены организации, накопившие значительные суммы задолженности за тепло.

В пресс-службе компании отметили, что в отношении социально-значимых объектов ограничения не вводились. Ограничения введены в отношении абонентов, задолженность которых составляет более двух периодов, и превышает 100 тыс рублей. Ограничения сделаны с обеспечением видимого разрыва. Ограничение с видимым разрывом до начала отопительного сезона может быть применено к 225 потребителям. Среди них 194 юридических лица, задолженность которых составляет почти 57 млн рублей и 31 собственник частного жилья, не оплативший услугу в общей сложности на 8,5 млн рублей. Их теплоснабжение восстановят только после выполнения финансовых обязательств перед ПАО «Якутскэнерго».

Среди неплательщиков ООО «Рост», задолженность которого составляет 1,4 млн рублей, ГСПК «Вымпел» – 1,5 млн рублей, ГУП «Сахамедпром» – 1,3 млн, ГК «Восток» – 1 млн рублей, АО «Якутскгеология» – 1,1 млн рублей, ООО «Адгезия» – 0,6 млн рублей, ООО «Южякутуголь» – 1 млн рублей, ГСК «Юбилейный-2» – 0,8 млн рублей, ГСПК «Вертикаль» – 0,7 млн рублей.

Предварительно, согласно закону, злостным неплательщикам направили уведомление об ограничении, но предупреждения подействовали лишь на 19 абонентов, которые внесли плату.