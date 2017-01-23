Якутскэнерго: Энергетики ЦЭС готовы к мобилизационным действиям

Коллектив Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» занял второе место в конкурсе по мобилизационным действиям среди предприятий и организаций столицы по итогам 2016 года.

На базе ЦЭС в Якутске по улице Автодорожной создан один из участков оповещения на территории городского округа «Город Якутск». В случае объявления мобилизации граждан здесь организуют сбор и отправку граждан на пункты сбора военного комиссариата.

В конце прошлого года подведены итоги смотра-конкурса «Лучшая база мобилизационного развертывания городского округа «город Якутск». Комиссия оценивала состояние материально-технической базы и организационную готовность персонала. По итогам конкурса участок оповещения №4 отдела военного комиссариата на базе Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» завоевал второе место.

Первое место в конкурсе присуждено участку оповещения №2 на базе АО «Водоканал», третьим стал пункт сбора граждан в Республиканского центре адаптивной физической культуры и спорта.

Занятия по отработке мобилизационных действий проводятся в Центральных электрических сетей регулярно. В январе 2017 года руководство и ответственные должностные лица предприятия проходят обучение на базе военного комиссариата Якутска.