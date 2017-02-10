Якутскэнерго: Автоколонна доставила топливо в село Сайылык

Автомобильная колонна АО «Энерготранснаб» с жидким топливом достигла села Сайылык 8 февраля. Для нужд котельной доставлено 87 т сырой нефти. Запас топлива увеличен до 40 суток, все потребители получают тепло в полном объеме, котельные работают без перебоев, сообщила пресс-служба «Якутскэнерго».

Тем не менее, проблема доставки топлива в отдаленные села Усть-Янского улуса остается нерешенной. Хотя на текущий момент дорожники пытаются расширять заносимые участки, дорожное покрытие в одну колею не позволяет обеспечить необходимый проезд для грузового шоссейного автотранспорта. Сроки восстановления полноценного движения на дороге по-прежнему остаются неизвестными.

Генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Владимир Михалев, чье предприятие оказывает услуги тепло- водоснабжения в шести населенных пунктах Усть-Янского улуса, отмечает, что наиболее сложная ситуация с топливообеспечением возникла в селах Сайылык, Казачье и Тумат.

Компания своевременно доставила на площадки хранения к началу отопительного сезона весь объем топливно-энергетических ресурсов еще в навигацию. Нефть хранится на Усть-Куйгинской и Нижне-Янской нефтебазах, а уголь на котельных в селе Усть-Янск, поселках Усть-Куйга и Нижнеянск. С наступлением холодов и открытием автозимника нефть, необходимая для котельных арктических населенных пунктов Кресты, Казачье, Сайылык, традиционно доставляется автотранспортом. В котельную села Тумат топливо поступает с угольного склада поселка Нижнеянск. В настоящее время полноценное автомобильное сообщение с этими населенными пунктами отсутствует.