Якутская школьница принимает участие во всероссийском конкурсе чтецов

Международный интернет-проект «Страна читающая» объявил конкурс на лучшее прочтение стихотворения Владимира Маяковского. Среди участниц — ученица школы №21 города Якутска Александра Алексеева.

Прочесть знаменитое произведение «Что такое хорошо и что такое плохо» решились более 30 участников из разных уголков России. Голосование уже началось, оно продлится до 16 февраля, сейчас якутянка находится на 8 месте.

Чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться (можно через социальные сети) и кликнуть по иконке, размещенной под видеороликом. Поддержим Александру!

Выбор победителей будет производиться в следующих номинациях: «Лучшее индивидуальное прочтение», «Лучшая режиссура», «Лучшее коллективное исполнение» и «За чувство юмора».

Всех участников ждут памятные именные сертификаты, лауреатов наградят дипломами и призами — они получат скидку на покупку любой литературы в интернет-магазине.

Все конкурсанты автоматически попадают на интерактивную карту «Страны читающей». Мы можем увидеть на ней несколько участников из Якутии.