Якутская Епархия примет участие в мероприятиях 385-летия вхождения Якутии в состав России

Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Юрий Кравцов встретился с настоятелем Спасского мужского монастыря г. Якутска игумном Никоном и секретарем Якутского Епархиального управления, иеромонахом Никандром и обсудил вопросы организации мероприятий по линии Якутской Епархии в рамках юбилейных событий 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства.

Участники встречи обменялись мнениями по проведению православных мероприятий в северной столице, обсудили варианты мест их организации, необходимость внесения предложений в оргкомитет 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и проведения переговоров с руководством православной церкви в Санкт-Петербурге.

После осмотра выставки, посвященной экспедициям ученого С.В. Обручева в республику, состоялся обмен памятными подарками. Отец Никандр передал для якутской диаспоры в Санкт-Петербурге фильм архиепископа Романа «Первый Якутский» о жизни и подвигах первого правящего архиерея Якутской епархии епископа Дионисия (Хитрова).