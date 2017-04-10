Якутск готовится к безопасному пропуску паводковых вод

Сегодня прошло рабочее совещание по вопросам готовности города к безопасному пропуску весеннего половодья. Вода придет раньше, чем обычно, критический уровень воды не ожидается.

В этом году ледоход на реке Лена в районе города Якутска ожидается 12 мая, что на 7-9 суток раньше показателей средних сроков. Наивысшие уровни воды на реках бассейна Лены ожидаются близкие к норме. На сегодняшний день толщина льда на реке Лена в районе города Якутска составляет 110 см, в микрорайоне Кангалассы – 120 см. Возникновение заторов будет зависеть от гидрометеорологических условий, об этом сообщил начальник отдела Гидрометцентра ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Александр Аржаков.

Начальник управления по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности Виталий Бобинов доложил о проведении комплекса подготовительных мероприятий, направленных на безопасный пропуск паводковых вод. С 20 марта началось проведение предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда на реке Лена. В настоящий момент ведутся работы по зачернению и распиловке льда. По утвержденному плану мероприятия по ослаблению прочности льда должны завершиться 27 апреля.

Также проведены работы по уточнению количества людей, проживающих в зоне возможного подтопления, проверке готовности системы оповещения населения, уточнены критические отметки подтопления в населенных пунктах Якутск, Табага, Тулагино, Кангалассы, Капитоновка. На пунктах временного размещения населения спланирована организация постов медицинской помощи, охраны общественного порядка. Проводятся работы по информированию населения о порядке действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для ведения контроля уровня воды в реке Лена будут работать три постоянных гидропоста в с. Табага, г. Якутске и мкр. Кангалассы, а также два дополнительных временных поста в с. Тулагино и на 1 км. Намцырского тракта в районе реки Мархинка.

В пригородных селах Хатассы, Табага, Пригородное, Тулагино-Кильдямском наслеге, микрорайоне Марха определены места отгона крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных. Уточнен состав сил и средств Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемый к безопасному пропуску паводковых вод.

Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта при возникновении чрезвычайных ситуаций готов обеспечивать эвакуированное население горячим питанием и водой.

На территории города во время пропуска паводковых вод планируется развернуть 14 пунктов временного размещения с охватом 2,5 тысяч населения.

На совещании было отмечено, что в числе приоритетных мер по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод, необходимо уделить внимание обеспечению качественной питьевой водой образовательные учреждения и социальные объекты. Ход подготовительных работ к паводку стоит на особом контроле, сообщают в пресс-службе окружной администрации.