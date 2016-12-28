Якутия получит субсидии на создание детских технопарков в 2017 году

Республика Саха (Якутия) после конкурсного отбора вошла в список субъектов РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. Всего на эту цель выделено 925 млн рублей, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Победителями конкурса стали 17 регионов. В следующем году процесс создания технопарков «Кванториум» для детей будет запущен в Воронежской, Московской, Мурманской, Пензенской, Тамбовской, Самарской, Рязанской, Ярославской и Тюменской областях, в республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Якутия, Удмуртия, Хакасия и в Ставропольском крае.

По условиям программы, в создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30% средств, 20% будут обеспечены частными компаниями. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в 2017 году — более 2,5 млрд рублей. При отборе регионы представили концепции технопарков «Кванториум» и профильные образовательные программы, которые будут разработаны совместно с партнерами.

«Повсеместное открытие «Кванториумов» на территории России создает систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков. Новые детские технопарки будут содействовать ускоренному техническому развитию ребят и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах«, — сообщила генеральный директор федерального оператора сети детских технопарков Марина Ракова.

«Кванториум» — площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям, осваивают перспективные инженерные направления: современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.