Якутия и ФАС России подпишут соглашение о сотрудничестве

«Мы заинтересованы, чтобы антимонопольная служба наводила порядок с тарифами в регионе», — заявил Егор Борисов на встрече с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым в Москве 1 февраля. На встрече речь шла о выравнивании энерготарифов и регулировании цены на природный газ.

Егор Борисов заострил внимание руководителя федерального ведомства на уникальности Якутии как субъекта, чьи особенности необходимо учитывать при решении многих вопросов, в том числе тарифных. В ответ на это Игорь Артемьев предложил создать совместную рабочую группу.

«У нас есть понимание, что «чоховый метод» абсолютно неприемлем, когда речь идет о таком уникальном регионе, как Якутия. В связи с этим предлагаю считать эту встречу стартовой для создания постоянной рабочей группы, состоящей из представителей нашего ведомства и республики. Это станет началом долгосрочной работы по решению жизненно важных вопросов, стоящих перед регионом», — отметил руководитель ФАС.

Одной из ключевых проблем, возникающих перед совместной рабочей группой, является создание отлаженного механизма выравнивания тарифов на электроэнергию. Глава ФАС заверил, что его ведомство последовательно выступает за тарифное равенство всех субъектов РФ (и не только в сфере энергетики) и поддержит шаги северных регионов к выравниванию тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Якутия в этом смысле предлагает не делить республику на зоны с различными механизмами тарифообразования, стремясь к единообразию. Эту позицию в ФАС услышали.

К 1 июля 2017 года у всех потребителей юридических лиц Дальнего Востока должна появиться ясность, каким именно будет базовый уровень энерготарифов. Однако конкретный механизм выравнивания тарифов на электроэнергию все еще является предметом дискуссий Министерства энергетики РФ, Минвостокразвития РФ, ФАС и регионов. И в этом смысле создание совместной рабочей группы ФАС РФ и Республики Саха (Якутия) станет немаловажным фактором для поэтапного поиска взаимоприемлемых решений.

Еще одной животрепещущей проблемой для Якутии является вопрос регулирования цены на природный газ. Егор Борисов отметил, что регион выступает за полную прозрачность составляющих цены на добычу газа с инвестиционной программой ОАО «ЯТЭК».

Руководитель ФАС поддержал это предложение. По его мнению, закрытость в этом вопросе и ссылки компаний на ФЗ «О коммерческой тайне» недопустимы и несостоятельны, поскольку речь идет о публично-правовых функциях. По итогам совещания будет ускорена подготовка инициативы ведомства по соответствующим изменениям в нормативно-правовой базе.

«Мы наводим порядок в тесном взаимодействии с губернаторами, — подчеркнул Игорь Артемьев. — В лице ФАС России вы найдете друзей и защитников региона от чрезмерных аппетитов естественных монополий».

Руководитель ФАС и глава Якутии договорились о том, что к дням Республики Саха (Якутия) в Москве в ноябре 2017 года будет приурочено проведение совещания по тарифной политике и подписание Соглашения между ФАС и правительством региона.

«Оно должно отразить всю уникальность республики и стать важным инструментом решения вопросов взаимодействия и тарифной политики», — отметил Игорь Артемьев.

В совещании также приняли участие председатель правительства республики Евгений Чекин, руководитель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова, постоянный представитель РС (Я) при президенте РФ Юрий Куприянов.