Якутия готовится к форуму учителей музыки и изобразительного искусства

В Якутии идет подготовка к предстоящему форуму учителей музыки и изобразительного искусства. Так, с наступлением летних каникул в школах республики организованы пленэры для обучающихся.

Первой школой, открывшей пленэры, стал Октемский лицей Хангаласского улуса. Учитель изобразительного искусства лицея Иванна Слепцова на протяжении десяти лет проводит уникальные пленэры для детей республики. По итогам ее летней школы «Палитра» ежегодно издаются сборники работ детей-участников пленэра. «В рамках работы пленэра учащиеся, вдохновившись красотой якутской природы, чарующими звуками пения птиц, создают не только красивые картины, но и изучают окружающий мир и открывают для себя живой мир природы. Порой пленэры превращаются в настоящий урок биологии», – говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки республики.

На днях в Покровске состоялось прослушивание сводного хора Хангаласского улуса. Хор будет выступать на форуме учителей музыки и ИЗО. В прослушивании приняли участие все действующие хоры средних общеобразовательных школ улуса и Детской школы музыки.

Рнспубликанский форум учителей музыки и ИЗО «Художественное образование – путь к успеху» состоится 13-15 августа в Якутске.