Высшая школа инновационного менеджмента будет помогать Минтрансу Якутии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики стало первым из органов исполнительной власти Якутии, кто заключил договор о сотрудничестве с Высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия). По словам руководителя ведомства Семена Винокурова, вопрос с повышением квалификации специалистов с этого момента должен существенно упроститься.

«Перед министерством стоит задача максимально эффективно использовать выделяемые на строительство дорог средства. Для этого необходимы более подготовленные сотрудники и руководители. Поэтому нам так важно взаимодействовать с Высшей школой инновационного менеджмента», — подчеркнул министр транспорта Семен Винокуров перед подписанием договора о сотрудничестве.

«Впервые заключаем соглашение с одним из министерств республики. Договор несет конкретный, практический характер. Считаем, что дороги – это одна из самых важных составляющих инфраструктуры Якутии. Мне приятно, что удалось достигнуть договоренности. Теперь стоит задача довести документ до реализации», — заявила ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики Сардана Татаринова.

Отмечается, что первыми на повышение квалификации пойдут сотрудники управления федеральной автомобильной дороги «Вилюй». Условия договора также предполагают содействие при поездках специалистов и руководителей на курсы в другие регионы. Приоритетными в этом плане, по словам Винокурова, являются Татарстан и Новосибирская область.

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