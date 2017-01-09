Вышла книга о журналисте Владимире Волкове

Журналист из нижнеколымского Черского юкагир по национальности Владимир Волков (1964-2015) прожил короткую жизнь. То, что он успел за полвека с небольшим увидеть, с кем познакомился и подружился, собрано в книге «Чудная планета Колыма!». Под ярко-синей обложкой, напоминающей снега Арктики, нашлось место и воспоминаниям тех, кто знал Владимира, начиная со студенчества до последних лет жизни.

За полвека с небольшим он успел многое: учился на историко-филологическом факультете ЯГУ, где успел стать настоящей звездой курса, работал в районной газете «Колымская правда», женился, воспитал двоих детей – сына и дочь, а потом его судьба сделала резкий поворот – неожиданно для всех в 2007 году его избрали на местных выборах Аниджы (главы) национального юкагирского муниципального образования «Олеринский Суктул» (поселок Андрюшкино). Главой юкагирского поселка проработал до 2010 года, сумев за это время сделать многое для его простых жителей.

Самые интересные его статьи помещены в книге, изданной редакционно-издательским отделом медиахолдинга. Редактор – полиграфист с большим стажем Людмила Малышева.

«Инициатором выпуска книги выступила родная сестра Владимира – Нина Горелова, которая живет и работает в Зырянке, руководит Управлением культуры Верхнеколымского района, — рассказывает Людмила Николаевна. – Она аккуратно собирала журналистские материалы талантливого брата, которые будут очень интересны каждому читателю. Ему присущ острый взгляд на те или иные вещи, меткий язык и особый стиль. Книга вышла на одном дыхании, словно автор помогал нам в работе. К сожалению, сохранилось мало фотографий Владимира. Как сказала его сестра, он не любил фотографироваться. Всего несколько снимков, сделанных в детстве, в студенчестве и в последние годы».

Много сделал для выхода книги главный редактор журнала «Илин», публицист, историк и друг Волкова Олег Сидоров. Он помог найти издателей, собрать материалы у тех, кто хорошо знал Владимира, — у журналистов редакции газеты «Якутия» Валентина Христофорова, Георгия Спиридонова, Федора Григорьева и Юлии Ходуловой. Интересные воспоминания написал коллега по «Колымской правде», много лет проработавший вместе с Волковым в одном кабинете Алексей Курило.

Говорят, жив человек, пока жива память о нем. О Владимире Волкове по сей день помнят герои его замечательных публикаций, а будни заполярной Арктики в отрезке времени с 1980-х по 2015-е будут жить вечно в его трудах. А книга «Чудная планета Колыма!» тому подтверждение.