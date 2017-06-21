Вячеслав Штыров: Ысыах олицетворяет богатство души народа

Дорогие якутяне! Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Ысыах!

Каждый год, встречая ысыах, мы впитываем в себя не только лучи солнца, запах травы, но и душевное тепло людей, радующихся приходу праздника. Он наполнен надеждой на будущее, радостью от встреч с близкими. Ысыах олицетворяет богатство души народа, стремление к укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, сближению и обогащению различных культур.

Ысыах стал символом единения всех жителей многонациональной республики, которые много веков подряд в мире и согласии живут в суровом, но таком красивом краю. Не зря считается, что якутяне очень гостеприимны и во многом благодаря природной широте души сохранили человечность, умеют искренне понять и помочь.

В этом году ысыах посвящен историческим событиям – 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образования Якутской АССР. Пусть этот светлый день наполнит нас радостью, новыми идеями и стремлением и дальше трудиться во благо Республики Саха (Якутия)!

Желаю всем счастья и благополучия, здоровья!

Член Совета Федерации Вячеслав Штыров