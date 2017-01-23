Вячеслав Штыров: Технологический прорыв стране обеспечат соединение науки и производства

Состоялось заседание Научного совета РАН по материалам и наноматериалам, посвященное проблемам материаловедения в Арктической зоне Российской Федерации. Одним из ключевых стало выступление Председателя Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслава Штырова.

На сегодняшний день под Арктической зоной понимается пространство, включающие то, что раньше называлось полярными владениями СССР, а потом стало полярными владениями Российской Федерации за исключением той части Ледовитого океана, которая находится за пределами двухсотмильной экономической зоны Российской Федерации. Вопрос, что будет с этой частью дальше, пока не решен, подчеркнул Вячеслав Штыров, но пока считается, что все то, что обозначено на карте как полярные владения страны – это и есть Арктика, включая острова, которые там находятся.

Он отметил, что на основании указа Президента Российской Федерации в состав сухопутной части Арктики включены административные районы восьми субъектов федерации, которые выходят непосредственно на Северный Ледовитый океан. «Заметьте, что в этом случае, если мы возьмем такие факторы, которые влияют на применяемые материалы в Арктике, например, климат, температура и так далее, в эту зону попадают не все экстремальные районы нашей страны», — считает Председатель Совета по Арктике и Антарктике.

В своем выступлении Вячеслав Штыров отметил, что когда мы говорим о материаловедении и разработке новых материалов для Арктики, то должны иметь в виду, во-первых, сложившееся на сегодня узкое определение Арктики, во-вторых, тот факт, что востребованность работ ученых гораздо шире и охватывает значительно больше территорий Российской Федерации. Следовательно, надо ставить вопрос о создании новых материалов не только для Арктики, но и для Крайнего Севера и других регионов страны с экстремальными условиями.

Сенатор рассказал, что в отношении Арктики в указанных выше официальных границах разработаны основополагающие нормативные документы, которые определяют ее будущее развитие и которые должны дать подсказку, в каком направлении вести научные исследования. В первую очередь это Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу — в этом документе определены четыре главных государственных интереса страны в Арктике.

Во-первых, Арктика – это зона мира и безопасности, значит, должны быть предприняты все исчерпывающие меры по обороноспособности Российской Федерации на этой территории, восстановлены все те системы, которые раньше были в Советском Союзе, считает сенатор. Во-вторых, Арктика – это резерв крупнейших месторождений полезных ископаемых и в первую очередь углеводородов. Это означает, что в Арктике будет развиваться горнодобывающая промышленность и нефтегазовый комплекс. В-третьих, Арктика – это транспортный путь, соединяющий Восток и Запад нашей страны и который должен стать международным путем. И, наконец, Арктика – это территория, где необходимо обеспечить экологическую безопасность, потому что именно здесь формируется климат нашей страны и планеты.

Следовательно, считает сенатор, необходимо думать о материалах для развития в Арктике горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, транспортной составляющей, которая представляет собой Северный морской путь, Северный широтный ход и мобильный транспорт (авиация, вездеходы и так далее). «Мы должны думать об экологически чистых материалах, которые не загрязняют окружающую среду. То есть в целях и направлениях, которые определены в государственной политике в Арктике, заложены все предпосылки для того, чтобы понимать, что там будет происходить», — сказал Вячеслав Штыров.

Также утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года и государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». «Сразу после принятия программа подверглась критике, — отметил сенатор. — Прежде всего потому, что в ней Арктика не была выделена как самостоятельный объект управления. Просто из других программ, которые уже действовали в стране, были взяты фрагменты, которые касались Арктики и соединены в отдельном документе. Таким образом, принятая программа не давала ничего нового». Поэтому сейчас разрабатывается новая программа.

По его словам, новая редакция госпрограммы не утверждена, но выработаны основные подходы к реализации государственных интересов страны в Арктической зоне Российской Федерации. Основу Госпрограммы по развитию Арктики составит создание восьми опорных зон. Опорная зона, по мнению Вячеслава Штырова, рассматривается как территория опережающего развития, но с более широким инструментарием для того, чтобы создать интерес у хозяйствующих субъектов для работы в этой зоне. Контуры этих зон определены, состав почти утвержден, после формального утверждения программы начнется работа.

Для материаловедов, подчеркнул сенатор, основной интерес заключается в том, что именно будет происходить в опорных зонах. «А это – прежде всего традиционные виды деятельности: развитие транспортной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, нефтегазового комплекса, редкоземельных полезных ископаемых и так далее. Поэтому, если бы у нас сегодня была правильно организована система планирования и прогнозирования, то уже сейчас Министерство экономического развития РФ должно было бы сообщить ФАНО все параметры будущей программы, на основании которой в том числе надо строить научные работы, как прикладные, так и фундаментальные. К сожалению, у нас такой системы не существует», — подчеркнул Вячеслав Штыров и предложил в рамках работы Государственной комиссии по вопросам развития Арктики поставить вопрос об определении основных научных направлений развития в Арктике.

Планы по развитию Арктической зоны Российской Федерации предусматривают, что в Арктике бизнес должен работать совместно с государством, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, сказал сенатор. Как же сделать Арктическую зону выгодной для работы бизнеса? «Это очень сложно. Следовательно, одной программы мало, нужно создать набор инструментов, которые бы сделали привлекательной работу субъектов хозяйственной деятельности, в том числе частного бизнеса, для решения государственных задач в Арктике», — подчеркнул Вячеслав Штыров.

По его словам, сейчас разрабатывается федеральный закон «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», однако, учитывая состояние, в котором сейчас находится страна, «в этом законе в полной мере развернуться не удастся, изложить в нем все, что необходимо». «Но ключевые моменты, которые создают систему заинтересованности, льгот и государственно-частного партнерства в нем будут заложены», — отметил Председатель Совета по Арктике и Антарктике.

В конце прошлого года проект закона обсуждался в Совете Федерации и возник вопрос о том, что необходимо заложить особые условия не только для предприятий, которые непосредственно ведут хозяйственную деятельности в Арктике, но и для тех, которые обеспечивают их работу. «Иначе говоря, для предприятий, которые находятся в тыловой зоне. И не только тех, которые являются поставщиками ресурсов, человеческих и технических, но и тех, которые занимаются разработкой конструкторской и иной документации для Арктики. Когда-то мы были передовыми в этом отношении, а сейчас для того, чтобы сделать что-то самим, мы должны будем до винтиков разобрать платформу «Приразломная» и понять, как она устроена», — подчеркнул Вячеслав Штыров.

В этой связи было принято решение разработать в проекте федерального закона специальный раздел, стимулирующий предприятия, работающие на Арктику. Вячеслав Штыров предложил ученым включиться в законотворческую работу и определить в этом разделе необходимые инструменты для развития научных исследований в Арктике, «например, определить льготы для научных учреждений, которые работают на Арктику».

«Если же абстрагироваться от Арктики и материаловедения, то наша дискуссия возвращает меня в конец прошлого года, когда разразилась экономическая полемика между двумя школами — условно говоря либеральной и той, которая зародилась в Академии наук и которую представляет советник Президента РФ Сергей Глазьев», — сказал, завершая свое выступление Вячеслав Штыров.

По его мнению, в работах Сергея Глазьева есть важный пункт о необходимости создания Государственного комитета по науке и технике, который может соединить науку и производство. Только это, убежден сенатор, обеспечит прорыв в создании нового технологического уклада в нашей стране и экономическое благополучие. Он предложил ученым при обсуждении готовящейся Центром стратегических разработок новой концепции экономического развития поставить вопрос о необходимости создания такого органа. «Это не формальный, а сущностный вопрос», — подчеркнул он.

Напомним, что Научный совет РАН по материалам и наноматериалам был образован в 2002 году. Совет является совещательным и научно-консультативным, координационным органом Академии. Деятельность Совета направлена на изучение, анализ достижений и прогноз развития отечественной и мировой науки, определение приоритетных направлений её развития в области материалов и наноматериалов; научно-консультативное и экспертное обеспечение деятельности государственных органов и организаций; координацию научной и научно-технической деятельности в области материалов и наноматериалов; популяризацию и пропаганду науки, научных знаний, достижений научных исследований.