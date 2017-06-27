Вячеслав Алексеев приступил к работе в новом составе Общественной палаты РФ

Общественная палата России полностью сформировалась: 40 членов утверждены указом президента РФ, 84 члена делегированы общественными палатами субъектов федерации (от Якутии был избран Вячеслав Алексеев), еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования.

Секретарем нового состава был избран Валерий Фадеев. Нынешний состав будет работать до 2020 года.

Недавно состоялась встреча президента Владимира Путина с новым составом Общественной палаты РФ. На встрече присутствовал и член ОП от нашей республики Вячеслав Алексеев. «Главная функция Общественной палаты – это общественный контроль за тем, что делают исполнительные, и, что интересно, представительные органы власти. Ведь раньше и речи не было, что кто-то может контролировать законодательные органы. Еще в задачах – экспертная оценка того, как государственные органы генерируют ближайшие и более отдаленные планы. Также очень интересная мысль. Ведь общественная экспертиза не только законодательных актов, но и государственных программ и прочее – тоже новшество. Глава государства назвал в числе приоритетных еще и задачу создания общественных советов при муниципалитетах и в государственных органах. Кстати, она у нас уже в республике выполнена. Советы созданы сейчас повсеместно и успешно работают», – прокомментировал член Общественной палаты.

До встречи в Кремле с главой государства состоялось первое пленарное заседание шестого состава. Палата сформировала 19 комиссий. Комиссии призваны охватить огромный спектр вопросов. Вячеслав Алексеев вошел в две: с совещательным голосом в комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам, и с решающим – в комиссию по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.