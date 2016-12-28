Восстановить утерянный пароль «Личного кабинета налогоплательщика» можно через электронную почту

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) сообщает, что в рамках проведения мероприятий по улучшению функционала доступности и клиентоориентированности интерактивного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществлена доработка сервиса в части реализации возможности восстановления пароля для выполнения входа в личный кабинет с помощью электронной почты без посещения налогового органа.

В новой версии сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», установленной 20 декабря, пользователю, осуществившему вход в сервис, предлагается выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты, который может понадобиться в будущем в случае утраты пароля. Далее, согласившись, пользователь указывает номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задает контрольное слово (длиной до 24 знаков) и сохраняет изменения.

Ввести данные для восстановления пароля пользователь может в любое время, проставив «галочку» о согласии восстановления пароля по адресу электронной почты в случае его утраты без личного посещения налогового органа в разделе «Профиль».

В дальнейшем, если пользователь забыл пароль, на стартовой странице личного кабинета нужно нажать на ссылку «Забыли пароль?» и ввести свои: ИНН, адрес электронной почты, контрольное слово. При этом предоставляется три попытки ввода реквизитов.

Если введенная информация верна, на адрес электронной почты, указанный в профиле пользователя, поступает сообщение со ссылкой на страницу для восстановления пароля. Ссылка действительна в течение 12 часов с момента отправки, ею можно воспользоваться один раз.

В случае превышения допустимого количества попыток возможность восстановления пароля блокируется на сутки. Восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа либо налогоплательщик (его законный/уполномоченный представитель – по нотариально заверенной доверенности/доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной) может обратиться в любую инспекцию ФНС России (за исключением специализированных инспекций ФНС России), независимо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) обращает внимание, что новая возможность позволяет предотвратить утрату пароля в будущем, и доступна исключительно до наступления данного события, так как для этого требуется предварительный вход в сервис.

Пользователь, уже утративший пароль, но заблаговременно не позаботившийся о настройках возможности его восстановления, не сможет воспользоваться соответствующим режимом личного кабинета. Вместе с тем, для таких пользователей доступен существующий способ получения нового пароля – личное посещение налогового органа.