Воспитанников Мохсоголлохского детского дома поздравили с Новым годом

Мохсоголлохский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отметил приближающийся Новый год представлением, конкурсами и вручением подарков от Деда Мороза. Поздравили детей и постоянно оказывающие поддержку детскому дому организации. Среди них — Управление ГИБДД РС (Я), строительная компания «ДВ Энерджи», органы опеки и другие.

На праздничном мероприятии перед подопечными и сотрудниками социального учреждения выступили представители организаций, которые постоянно оказывают помощь и поддержку.

Воспитанники детдома подготовили представление «Алиса в стране Нового года» по мотивам произведения Льюиса Кэррола. В их сказке помимо традиционных героев был Дед Мороз.

С самым долгожданным праздником ребят поздравили представители Управления ГИБДД по республике, пожелав продолжать учебу и не забывать самый уютный дом. С детским домом инспекция сотрудничает уже 20 лет и ежегодно приезжает с подарками. В прошлом стражи порядка на дорогах исполнили песню, а в этом показали видеоклип о своей работе.

Управляющий директор компании «ДВ Энерджи» Александр Курчатов приехал в Мохсоголлохский центр помощи детям впервые. «Уходит еще один год, мы с вами вспоминаем, а всё ли Дед Мороз исполнил из того, что мы загадывали? Что-то сделал, что-то нет. Если остались еще какие-то сокровенные мечты, желаю вам, чтобы они сбылись», — сказал он.

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