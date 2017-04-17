Вопросы отчетности и упрощения администрирования для малого бизнеса можно решить уже в 2017 году

Первое заседание межфракционной рабочей группы Государственной Думы по упрощению налогового администрирования, налоговой и статистической отчетности, представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, состоялось 13 апреля. В группу вошли депутаты от всех фракций, представители профильных ведомств и бизнес-сообщества.

Руководитель рабочей группы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал участников заседания определить направления, по которым будет выстраиваться работа, а также ответственных за эти приоритеты.

«Для того, чтобы решить вопросы отчетности и упрощения администрирования для малого бизнеса, нам вовсе не обязательно долго ждать», — отметил Андрей Макаров. По его мнению, это многократно обсуждаемые всеми вопросы, которые могут быть решены уже в текущем году, чтобы найти свое отражение и в основных направлениях налоговой политики, которую предстоит обсуждать в Госдуме летом.

По словам председателя профильного комитета, сегодня существует порядка 2000 форм отчетности. «Как только мы начинаем говорить, что из этого необходимо, выяснится, что нам нужно не 2000, а 3000 форм отчетности. В результате сокращение превратится в увеличение», — подчеркнул он. Андрей Макаров предложил перейти на принципиально иной подход администрирования отчетности для малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, направлениями работы межфракционной группы были определены проработка возможности исключения или объединения форм отчетности с целью устранения дублирующих показателей, оптимизации частоты утверждения новых форм и введения режима «одного окна» для представления данных субъектами малого и среднего предпринимательства.