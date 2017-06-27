«Водоканал» признан виновным в нарушении санитарных требований к питьевой воде

Лабораторные испытания отобранной пробы холодной воды с магистральных сетей и водоколонок АО «Водоканал» показали значительное превышение показателей цветности и мутности воды.

Прокуратура города возбудила в отношении АО «Водоканал» дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

«При рассмотрении административного дела представитель АО «Водоканал» пояснил, что в действиях предприятия вины не имеется. Однако доказательств, свидетельствующих о принятии предприятием необходимых и достаточных мер, направленных на выполнение санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды, не представлено», – сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

АО «Водоканал» оштрафовано на 20 000 рублей.