Вода — основа жизни: В селах Сунтарского улуса вновь говорили об острой проблеме

Уже который год жители Сунтарского улуса поднимают вопрос обеспечения чистой питьевой водой перед правительством. Он прозвучал в селах Мар-Кюель, Усун-Кюель, Жархан, где побывала правительственная группа под руководством первого вице-премьера-министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петра Алексеева.

Проблема обеспечения питьевой водой в сельской местности все еще остается актуальной. В последние годы произошли изменения уровня загрязненности воды в реке Вилюй. Основные выбросы производят алмазодобывающие и энергетические предприятия.

Депутат села Мар-Кюель Сергей Филиппов отметил, что из-за низкого качества воды в последние годы отмечается рост онкологических заболеваний. Сельчане ждут продолжения поисково-оценочных работ подземных вод на территории района.

По словам Петра Алексеева, решается вопрос по обеспечению населения качественной водой. Завершена реализация ряда других значительных объектов водоснабжения. Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения в селе Сунтар. Он также сообщил, что проведены поисково-оценочные работы подземных воды в селе Кюкяй.