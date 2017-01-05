Власти Якутска отчитаются перед горожанами

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После новогодних и рождественских праздников по округам и пригородам столицы Якутии пройдут отчеты окружной администрации перед населением.  

Дата Место Время
ОКТЯБРЬСКИЙ округ 9 января СОШ №31

ул. Каландаришвили, 34

 17.00
СТРОИТЕЛЬНЫЙ округ 10 января Актовый зал медколледжа

ул. Лермонтова, 40

 15.00
с. МАГАН 10 января ДК «Ритм»,

ул. Алымова, 3

 17.00
с. ПРИГОРОДНЫЙ 11 января ДК «Надежда»,

ул. Совхозная, 27

 11.00
ТУЛАГИНО- КИЛЬДЯМСКИЙ наслег 11 января ЦКиД «Тусулгэ»

ул. Первомайская, 2

 16.00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ округ 11 января Якутская городская нацгимназия

ул. Пояркова, 16

 17.00
САЙСАРСКИЙ округ 12 января Саха политехнический лицей,

ул. Маяковского, 75

 16.00
ПРОМЫШЛЕННЫЙ округ 12 января СОШ №13

ул.50 лет Советской Армии, 33/1

 17.00
ХАТАССКИЙ наслег 12 января ЦК «Тускул»,

ул. Совхозная, 31а

 18.00
АВТОДОРОЖНЫЙ округ 12 января Кинотеатр «Лена»,

пр. Ленина, 45

 15.00
с. ТАБАГА

 

 

 13 января Табагинская СОШ,

с. Табага,

ул. Пеледуйская, 4

 16.00
мкр. КАНГАЛАССЫ 13 января ДК «Горняк»,

ул. Ленина, 5

 17.00
ГУБИНСКИЙ округ 13 января Актовый зал Педагогического института СВФУ,

пр. Ленина, 2

 17.00
ГАГАРИНСКИЙ округ 13 января Библиотека «Созвездие»

ул. Мординова 21/1

 17.00
мкр. МАРХА 14 января ДК «Чэчир»

ул. Заводская, 8

 17.00

 

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