Власти Якутска отчитаются перед горожанами

После новогодних и рождественских праздников по округам и пригородам столицы Якутии пройдут отчеты окружной администрации перед населением.
|Дата
|Место
|Время
|ОКТЯБРЬСКИЙ округ
|9 января
|СОШ №31
ул. Каландаришвили, 34
|17.00
|СТРОИТЕЛЬНЫЙ округ
|10 января
|Актовый зал медколледжа
ул. Лермонтова, 40
|15.00
|с. МАГАН
|10 января
|ДК «Ритм»,
ул. Алымова, 3
|17.00
|с. ПРИГОРОДНЫЙ
|11 января
|ДК «Надежда»,
ул. Совхозная, 27
|11.00
|ТУЛАГИНО- КИЛЬДЯМСКИЙ наслег
|11 января
|ЦКиД «Тусулгэ»
ул. Первомайская, 2
|16.00
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ округ
|11 января
|Якутская городская нацгимназия
ул. Пояркова, 16
|17.00
|САЙСАРСКИЙ округ
|12 января
|Саха политехнический лицей,
ул. Маяковского, 75
|16.00
|ПРОМЫШЛЕННЫЙ округ
|12 января
|СОШ №13
ул.50 лет Советской Армии, 33/1
|17.00
|ХАТАССКИЙ наслег
|12 января
|ЦК «Тускул»,
ул. Совхозная, 31а
|18.00
|АВТОДОРОЖНЫЙ округ
|12 января
|Кинотеатр «Лена»,
пр. Ленина, 45
|15.00
|с. ТАБАГА
|13 января
|Табагинская СОШ,
с. Табага,
ул. Пеледуйская, 4
|16.00
|мкр. КАНГАЛАССЫ
|13 января
|ДК «Горняк»,
ул. Ленина, 5
|17.00
|ГУБИНСКИЙ округ
|13 января
|Актовый зал Педагогического института СВФУ,
пр. Ленина, 2
|17.00
|ГАГАРИНСКИЙ округ
|13 января
|Библиотека «Созвездие»
ул. Мординова 21/1
|17.00
|мкр. МАРХА
|14 января
|ДК «Чэчир»
ул. Заводская, 8
|17.00
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