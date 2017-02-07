Власти РФ отказались от завершения программы бесплатной приватизации жилья

Власти России решили продлить бесплатную приватизацию жилья как минимум до 2019 года из-за ажиотажа после сообщений о прекращении программы. Поправка уже поддержана профильным комитетом Думы, решается вопрос о бессрочном продлении.

Профильный комитет Госдумы по ЖКХ в понедельник, 6 февраля, предварительно одобрил поправку о продлении программы бесплатной приватизации жилья для россиян до 1 января 2019 года. Для детей-сирот это право будет бессрочным, предполагает поправка, внесенная депутатами Александром Сидякиным, Павлом Качкаевым и председателем комитета Думы по ЖКХ Галиной Хованской, передает РБК.

Сообщения о намерении властей прекратить бесплатную приватизацию с 1 марта 2017 года спровоцировали ажиотаж в Москве и других регионах, хотя депутатов заверяли, что особенного спроса на приватизацию уже нет, сообщила на заседании комитета Хованская. По словам Сидякина, представители фракции единороссов в понедельник встречались с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым для консультаций по поводу сроков приватизации.

Приватизация точно будет продлена, сказал РБК Сидякин. Сроки продления будут определены во вторник, 7 февраля, уточнил он. Депутат не исключил, что возможно бессрочное продление действия программы.

Ранее Дума в первом чтении приняла внесенный Сидякиным законопроект, предполагавший прекращение действия программы бесплатной приватизации жилья с 1 марта 2017 года. Возможность приватизировать жилье до 1 января 2020 года сохранялась лишь за несколькими категориями граждан — жителями Крыма и Севастополя, детьми-сиротами и очередниками, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2012 года.

Мнения о необходимости завершить всеобщую бесплатную приватизацию в 2017 году придерживалось и правительство, говорил в ходе обсуждения законопроекта на заседании комитета Думы по ЖКХ представитель Минстроя. Сохранение программы бесплатной приватизации мешает развитию рынка арендного жилья и формированию маневренного жилого фонда местными властями, пояснял чиновник.