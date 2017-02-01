Владимир Прокопьев: С Днем землеустройства!

Уважаемые работники земельных служб, инженеры-землеустроители,

ветераны землеустройства, коллеги!

От имени постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии и от себя лично горячо и сердечно поздравляю – Днем землеустройства республики!

В 2016 году мы отметили 250-летие землеустройства Якутии. На высоком организационном уровне провели юбилейные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Мы заложили в столице фундамент памятника землеустроителям-первопроходцам.

Сегодня, 1 февраля, состоится презентация книги «250 лет землеустройству Якутии. История в лицах», которая станет завершением юбилейных мероприятий.

В этот праздничный день выражаю всем инженерам-землеустроителям благодарность за ваш труд, выполнение служебного долга и понимание стоящих перед вами задач. Пусть слова признательности за ваш созидательный труд сделают ваш праздник по-настоящему радостным и счастливым.

Желаю реализации намеченных планов, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!

Владимир Прокопьев,

председатель постоянного комитета Государственного

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии