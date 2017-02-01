Владимир Прокопьев: С Днем землеустройства!

Уважаемые работники земельных служб, инженеры-землеустроители,
ветераны землеустройства, коллеги!
От имени постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии и от себя лично горячо и сердечно поздравляю – Днем землеустройства республики!
В 2016 году мы отметили 250-летие землеустройства Якутии. На высоком организационном уровне провели юбилейные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Мы заложили в столице фундамент памятника землеустроителям-первопроходцам.
Сегодня, 1 февраля, состоится презентация книги «250 лет землеустройству Якутии. История в лицах», которая станет завершением юбилейных мероприятий.
В этот праздничный день выражаю всем инженерам-землеустроителям благодарность за ваш труд, выполнение служебного долга и понимание стоящих перед вами задач. Пусть слова признательности за ваш созидательный труд сделают ваш праздник по-настоящему радостным и счастливым.
Желаю реализации намеченных планов, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!
Владимир Прокопьев,
председатель постоянного комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии