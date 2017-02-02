Владимир Кожевников освобожден от должности руководителя управделами главы и правительства Якутии

Егор Борисов подписал кадровый указ, которым освободил Владимира Кожевникова от должности руководителя Управления делами главы и правительства республики.

В документе сообщается, что Владимир Кожевников покидает пост в связи с выходом на пенсию.

Кожевников Владимир Викторович родился 3 ноября 1954 года в поселке Тайтурка (Иркутская область). В 1987 году окончил Читинский педагогический институт по специальности «Физическое воспитание», в 1998 году – Академию народного хозяйства при Правительстве России; 1976 — 1980 годы – учитель физкультуры в школах Нерюнгри; 1980 — 1988 годы – заместитель директора спорткомплекса «Богатырь», председатель городского комитета по физической культуре и спорту Нерюнгринского горсовета; 1988 — 1998 годы – заместитель директора, директор спортивного комплекса «Шахтер»; 1998 — 2007 годы – заместитель генерального директора ГУП «Якутуголь» по социальному развитию и управлению персоналом; 2008 — 2011 годы — глава Нерюнгринского района; 2011 — 2012 годы — заместитель руководителя администрации президента и правительства РС(Я); 2012 — 2017 годы — руководитель Управления административно-хозяйственного обеспечения деятельности президента и правительства РС(Я), руководитель Управления делами главы и правительства РС(Я)