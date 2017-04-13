Владимир Исаков: В Якутии комсомольская организация работает на достойном уровне

Первый секретарь ЦК ЛКСМ России Владимир Исаков начал свой визит на Дальний Восток с Якутии. В эксклюзивном интервью ЯСИА он рассказал о протестных настроениях, Навальном, столетии Октябрьской революции и многом другом.

— С какой целью вы приехали в Якутию?

— На Дальний Восток я приехал впервые и начал свое знакомство с округом именно с Якутии. Для меня это большое путешествие, хотя по стране езжу довольно много, но чтобы так далеко – впервые.

На последнем пленуме ЦК ЛКСМ мы анонсировали, что в декабре 2017 году будет большой съезд комсомольской организации. Поставлена задача провести конференции и выбрать делегатов.

Побывал на VI отчетно-выборной конференции ленинского комсомола Якутии. Для меня особенно важно, что в республике сохраняется преемственность поколений. Получается, что застаю уже третью волну местных комсомольцев.

Комсомольская организация Якутии, пусть и немногочисленная, но достаточно боевая, не имеет внутренних противоречий и расколов.

— Насколько сильны в стране позиции комсомола?

— Мы не носим розовые очки и прекрасно понимаем, что социально-политическая ситуация довольно сложная. Но становиться в один ряд с такими, как Навальный и другие, мы никогда не будем. Тут вопрос в идеологии, какая бы она ни была, либеральная или национальная, — это буржуазия. Это антагонистический нам класс.

В то же время работать с протестным электоратом нужно. Не все те люди, которые вышли на митинги, сделали это «за Навального». Надо дать народу возможность выразить своем мнение, но в законном русле.

— Как комсомол отметит столетие событий 1917 года?

— Комсомольская организация понимает, что на ней будет сфокусировано много внимания в связи со столетием Великого Октября. Некоторые говорят, что идеи коммунизма себя изжили. Думаю, нам нужно серьезно подтянуть идеологическую работу. Не бояться идти в массы, народ, на телевидение. Вот на НВК «Саха» спрашивали: «Может, это не модно, может, это устарело».

Это наша правда и наша история, это наши принципы, за которые нужно бороться.

— Какие есть механизмы для популяризации идей Ленина спустя сто лет?

— Мы хотим совместить все светлое и благородное, что было в те годы. Добавить энтузиазм, динамику и энергию современной комсомольской организации.

Не стоит углубляться в догматику, особенно приходя в учебные заведения. Рассказывая о работах Ленина и Маркса, стоит иметь в виду, что сегодняшняя молодежь плохо понимает, кем были эти люди.

Живое общение всегда лучше. У нас был опыт игры в КВН – шутили на остросоциальные темы.

Конечно, нужно поднимать идеологический вопрос, но с молодежью следует говорить на одном языке. Необходимо быть активными в социальных сетях, не стесняться СМИ. Мы реанимировали работу в этом направлении.

— Летом этого года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Комсомол является одним из организаторов этого мероприятия. Сколько квот выделено для Якутии?

— Да, фестиваль станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Надеемся, он объединит будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.

Республике выделена квота на 150 человек. Поедут волонтеры, активисты общественных организаций и представители молодёжных течений парламентских партий. Пока не знаю, сколько будет комсомольцев, но мы всегда на федеральные форумы приезжаем дружной и сильной командой.