Владимир Егоров: Наш приоритет- формирование эффективной научной среды

Уважаемые ученые, исследователи, научные сотрудники!

От имени Министерства образования и науки и от себя лично горячо поздравляю вас с Днем Российской науки!

8 февраля – профессиональный праздник научного сообщества Российской Федерации. В нашей республике в День российской науки традиционно проводится собрание научной общественности и приуроченный к данной торжественной дате ряд мероприятий, в которых принимают участие практически все члены научного сообщества республики.

Якутия может по праву гордиться именами выдающихся ученых, авторитетными научными институтами, замечательными традициями просвещения. Среди наших безусловных приоритетов – формирование эффективной научной среды, поддержка перспективных исследований, передовых научных центров, талантливой молодежи.

От всей души желаем Вам творческой энергии, новых открытий и достижений, реализации самых смелых проектов! Здоровья, благополучия и успехов!

Пусть наши совместные усилия принесут новые качественные результаты на благо Республики Саха (Якутия)!

С уважением Владимир Егоров, министр образования и науки Якутии