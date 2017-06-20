Вилюйские электростанции будут питать Иркутскую область

Компания «Северный Стандарт» по заказу акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» модернизирует подстанцию «Пеледуй» для присоединения энергетических мощностей Якутии к Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДВЭУК».

Энергомост, по словам строителей, обеспечит выдачу избыточной мощности Вилюйского каскада ГЭС в Якутии на энергодефицитный север Иркутской области для энергоснабжения потребителей Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов, в том числе крупных золоторудных месторождений – Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское.

Ранее для этого присоединения АО «ДВЭУК» построило более 1 800 км магистральных ЛЭП. Стоимость модернизации подстанции «Пеледуй» составит 8,804 млн руб. с НДС. Проектирование объекта, включая прохождение государственной экспертизы, должно быть выполнено в течение полугода.