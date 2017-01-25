Виктор Станиловский: В Нерюнгри может появиться центр для объединения учащейся молодежи

Нерюнгринский район испытывает необходимость в квалифицированных молодых кадрах, для привлечения которых местные власти готовы предоставлять льготы и бесплатное жилье. Об этом в комментарии ЯСИА заявил глава муниципалитета Виктор Станиловский.

— Чего вы ожидаете от Года молодежи, который объявлен в Якутии в 2017 году?

— Мы планируем активизировать работу с молодежью. Знаем всех наших ребят, которые учатся в Амурской области, Хабаровском крае, тех, кто служит в рядах российской армии. Наша задача заключается в том, чтобы они были заинтересованы в возвращении на родину.

ТОР «Южная Якутия» — уже в работе, а Нерюнгри всегда славился промышленным сектором. Реализуются инвестиционные программы, объёмы производства будут только расти. Это требует создания дополнительных рабочих мест в первую очередь для молодежи.

Нам нужны высококвалифицированные специалисты, талантливый инженерный состав. Кроме того, планируем создать центр для объединения учащейся молодежи.

— Какие есть проблемы?

— Остро стоит вопрос здравоохранения. Несмотря на то, что по линии Минздрава и нашей администрации ведется постоянная работа, приобретается современное оборудование, производится ремонт, укомплектованность больниц составляет примерно 50%.

Тут снова встает вопрос о привлечении молодых специалистов. На современном оборудовании должна работать молодежь. Мы даже готовы предоставить жилье тем, кто приедет трудиться в наш район.

В Нерюнгри распространены профессиональные заболевания. Это город шахтеров, и есть своя специфика.

— Как живут нерюнгринцы?

— Значительный объем средств из консолидированного бюджета муниципалитета направляется на повышение качества жизни населения. У нас ведь есть производство, это позволяет развиваться.

У нас живут работяги, чей опыт и знания могут пригодиться во многих сферах. Нам удалось создать комфортные условия для нерюнгринцев.

Сейчас надо обратить особое внимание на эффективное использование средств. Тут мы работаем с бизнесом, создаем рабочие места.