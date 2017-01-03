Ветеринарная служба Якутии – обладатель патента за вакцину против сибирской язвы

В 2016 году Департамент ветеринарии республики в соавторстве получил патент за разработку ассоциированной вакцины против сибирской язвы и некробактериоза домашних оленей, которой нет аналога в мире.

На 17-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2015» был удостоен серебряной медали по направлению «Ветеринария» за внедрение высокоэффективных ветеринарных препаратов в проведении противоэпизоотических мероприятий на территории России.

Обеспечение эпизоотического благополучия республики является главной задачей государственной ветеринарной службы Якутии.

На 2016 год объем финансирования из республиканского бюджета подпрограммы «Ветеринарное обеспечение» государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции ,сырья и продовольствия на 2012 – 2020 гг.» составило 1 177 496,0 тыс. рублей, или 0,1% выше ,чем в 2015 году.

Организационную структуру государственной ветеринарной службы Якутии составляют 39 подведомственных учреждений. Обеспеченность кадрами составляет 80%, в северных улусах – около 70%.