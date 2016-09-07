Ветераны с высоты птичьего полета обозрели Ленские столбы

Приятное общение друг с другом, удовольствие от прикосновения к миру искусства и культуры, также непередаваемые ощущения от величия Ленских столбов подарило представителям старшего поколения руководство республики.

В последние дни лета 180 ветеранов, в том числе 11 участников Великой Отечественной войны, на теплоходе «Демьян Бедный» посетили Ленские столбы, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты.

Круиз по Лене-реке начался с вечера знакомств, где прошла презентация Советов ветеранов городских управ. Программа пребывания на теплоходе была очень насыщенной. В музыкальном салоне состоялась творческая встреча с участником Великой Отечественной войны, поэтом Петром Конкиным. С большим удовольствием ветераны слушали песни, исполненные заслуженным артистом России, народным артистом республики Александром Самсоновым.

Интересной была встреча с заслуженным артистом республики Афанасием Федоровым. Много любителей песни под баян собрал вокруг себя мелодист Алексей Калининский. Яркий концерт для ветеранов дали артисты якутской эстрады Алена Яковлева и Дмитрий Никифоров-Келлер.

Захватывающие бои прошли над шахматной доской во время шашечно-шахматного турнира.

Самым ожидаемым и желанным событием для ветеранов стало прибытие на берег, где прошел обряд кормления земли, экскурсия по берегу и осмотр Ленских столбов. Много желающих было и на смотровой площадке, где с высоты птичьего полета можно было обозреть всю красоту Ленского края.

Традиционно ветераны фотографировались на фоне Ленских столбов, танцевали вальс на палубе, пели песни под баян. Во время круиза прошло чествование юбиляров и юбилейных супружеских пар. Надолго останется в памяти ветеранов прекрасный вид реки Лены, свежий речной воздух, встречи с соратниками.