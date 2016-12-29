Василий Шимохин: Чудеса не бывают случайными, мы их делаем сами

Генеральный директор ОАО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин рассказал об итогах года и перспективах и задачах в наступающем 2017 году.

— Василий Владимирович, предварительные итоги Компании уже подсчитываются и они говорят о том, что «Железные дороги Якутии» войдут в 2017 год с большими успехами. Что послужило увеличению ключевых показателей?

— Уходящий год стал для нас особенным, по итогам работы за 9 месяцев мы преодолели трехмиллионный рубеж по объемам перевозки грузов, а к концу уходящего года стараемся работать так, чтобы выйти на уровень 4 млн тонн, что будет на 38% выше, чем в прошлом году. Рост объемов связан в основном с активным развитием ООО УК «Колмар» и отгрузкой угля со станций Чульбасс и Денисовский. Положительная динамика отмечается и по перевозке других номенклатур. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48% больше перевезено нефтепродуктов, объемы перевозок строительных грузов почти на 80% больше, чем в прошлом году.

Продолжается устойчивая тенденция роста перевозок контейнеров, увеличение произошло более чем на 30%, это почти 234 тыс. тонн. Снижение объемов перевозок, да и то незначительное – на 9%, отмечается только по номенклатуре продовольственных грузов. Связано это в основном с переключением с вагонных отправок на контейнерные. Регулярный сервис ускоренных контейнерных поездов до станции Томмот по единой сквозной ставке до города Якутска имеет преимущества, и его оценили многие грузополучатели республики. Это удобство работы по принципу «одного окна», доставка «от двери до двери», минимальное сроки доставки, оптимальные тарифы. География маршрутов представлена двумя направлениями – это Москва и Новосибирск. Общее время в пути составляет из Москвы 12 суток, из Новосибирска – 8 суток.

Ожидаем увеличение по сравнению с прошлым годом и грузооборота, этот показатель составит почти 525 млн ткм, на 27% (+9% к плану). Это вызвано, с одной стороны, увеличением объемов перевозок угля, а с другой стороны — увеличением дальности перевозки за счет обмеления верхней Лены и перехода груза с речного транспорта на ст. Нижний Бестях.

Если говорить о планах на следующий год, то компания уверенно смотрит в будущее и планирует повышение объемов перевозки до шести миллионов тонн. Для этого проведена работа по модернизации и увеличению локомотивного парка. Сегодня парк тепловозов составляет более 40 единиц. Создана материально-техническая база для ремонта путевой техники, вагонов, локомотивов, для обеспечения грузоотправителей исправным подвижным составом усовершенствована вагоноремонтная база на станции Нерюнгри-грузовая. В следующем году планируется расширение пути ремонтного цеха с кран-балкой для текущего ремонта специального самоходного подвижного состава и спецподвижного состава. Решаются кадровые вопросы за счет подготовки молодых специалистов по договору с республикой и ведущими железнодорожными вузами страны.

— В прошлом году, давая интервью, Вы констатировали спад по пассажирским перевозкам. Расскажите, как обстоят дела в этом году, можно ли сказать, что улучшились и за счет чего?

— В ноябре 2016 года по инфраструктуре ЖДЯ перевезено на 4% больше пассажиров к уровню прошлого года. Всего за 11 месяцев перевезено 65,1 тыс. пассажиров, что на 0,33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следует отметить, что спад пассажиропотока на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» прекратился со второй половины 2016 года, и наметилась положительная динамика перевозок. В целях привлечения дополнительного потока пассажиров в летний период Компания «ЖДЯ» присоединилась к акции ОАО «РЖД» по продлению на период с 1 июня до 31 августа 2016 года оформления билетов с 50-% скидкой для детей от 10 до 17 лет.

В целях расширения сферы клиентского обслуживания, обеспечения возможности пользования железнодорожным транспортом граждан-получателей социальных услуг организовано оформление в билетных кассах Компании льготных проездных документов в собственные вагоны и в вагоны ФПК для пенсионеров — жителей Крайнего Севера, инвалидов и ветеранов, а также бесплатных проездных документов по требованиям Министерства обороны. Для предприятий теперь есть возможность приобретения проездных документов в вагоны АО «АК «ЖДЯ» по безналичному виду расчета. В ближайшее время будет доступна услуга по оформлению в кассах станций Алдан и Томмот бесплатных проездных документов для пассажиров – сотрудников МВД. Также сейчас ведется работа по организации продажи проездных документов в вагоны «ЖД» через корпоративный WEB-портал ОАО «РЖД».

Наша компания является активным участником и спонсором благотворительных мероприятий. Так, в ноябре 2016 года был сформирован специальный поезд для ветеранов-строителей на торжественные мероприятия, посвященные 40-летию прихода железной дороги в Якутию.

Отдельное внимание уделяем и созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В ближайшей перспективе, с вводом в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии Томмот — Нижний Бестях, перед компанией встанет задача по открытию пассажирского сообщения до Нижнего Бестяха. Для этого потребуется приобретение подвижного состава, открытие билетных касс, организация технического обслуживания и ремонта вагонов пассажирского поезда на станции Н. Бестях. Предстоит большая и интересная работа, думаю, все это позволит в еще большей степени улучшить показатели по пассажирским перевозкам.

В 2016 году мы продолжили строительство 3 очереди локомотивного депо. По реконструкции станции Нерюнгри-Грузовая на стадии завершения здание поста ЭЦ, завершены работы по монтажу и пуско-наладке системы МПЦ «Эбилок-950», закончены земляные работы, выполнен фундамент ОРЭБ, пробурены 2 артезианские скважины глубиной по 100 м, реконструкция раздельного пункта Чульман (приобретение материалов и оборудования, выполняются работы по подготовке территории, выполнены работы по замене рельс с Р50 на Р65 по участку ст. Денисовская – рзд. Чульман, так же выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации (реконструкция ст. Алдан, ст. Чульман, ст. Нерюнгри-Грузовая, строительству новых раздельных пунктов Тит и Чульмакан).

В настоящее время ООО «УК «Колмар» реализует поэтапное развитие производственной мощности обогатительной фабрики ГОК «Инаглинский», а инфраструктурные и эксплуатационные подразделения АО «АК «ЖДЯ» готовят железнодорожную инфраструктуру участка Чульбасс – Нерюнгри к ежемесячно возрастающим объемам перевозки каменного угля.

— Компания – одна из немногих в Алданском районе славится своей социальной политикой, крепкими партнерскими отношениями с администрациями поселений, вниманием к своим молодым кадрам, их здоровому образу жизни, какие проекты в этом плане думаете осуществить в году наступающем?

— О нашей социальной политике уже очень много написано, мы продолжаем строить и сдавать жилье, на полную мощь работает наш медицинский центр, укомплектованный современным оборудованием, возродили спортивный комплекс, чтобы как можно больше работников Компании и их семьи могли заниматься любимыми видами спорта. Можно записать в свой актив и то, что Компания начала 3-х летнюю программу по улучшению социально-бытовых условий рабочих мест. Так, построено новое здание пункта технического обслуживания вагонов на станции Алдан, где значительно улучшены бытовые условии работников, осмотрщиков вагонов и составителей поездов. Проведен косметический ремонт базы ПЧМ, АБК службы пути. Отремонтированы и оборудованы бытовые помещения, душевые, комната для приема пищи, раздевалки, сауна, оборудованы комнаты для сушки спецодежды, для стирки спецодежды со стиральной машиной. Одним словом, стараемся создать условия для полноценного труда и отдыха.

— Что пожелаете своему почти тысячному коллективу, разбросанному по станциям, разъездам, специалистам, работающим в интересах предприятия в Москве и Якутске, несущим круглосуточную вахту на железных дорогах Якутии в Новом году?

— Новый год – это самый долгожданный и сказочный праздник, когда хочется верить в чудеса, в сказку и дарить эту сказку окружающим. Но, как руководитель большого коллектива, я понимаю, что улучшить свою жизнь мы можем только сами, приложив свои руки, мысли, силы… сами по себе чудеса не придут. Поэтому сегодня говорю, что мы потрудились на славу! С легким сердцем проводим уходящий год и с новыми силами встретим Новый! Главное, чтобы коллектив был здоров физически и морально, не уставал в поиске новых прагматичных решений, чтобы у каждого в доме была новогодняя Елка, а под ней подарки с сюрпризами, чтобы близкие любили, коллеги — уважали, дети подрастали и радовали своими успехами. Пусть у каждого сбываются самые заветные мечты. С Новым годом!