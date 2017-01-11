Валентину Махорину — 90: Работа на Вилюйской ГЭС – самый лучший период моей жизни

90 лет исполнилось одному из первых эксплуатационников Вилюйской ГЭС, бывшему главному инженеру станции, неутомимому пропагандисту спорта и здорового образа жизни, человеку с неиссякаемым жизнелюбием Валентину Васильевичу Махорину. Пресс-служба КВГЭС им. Е. Н. Батенчука к этой дате подготовила материал о ветеране.

На строящуюся Вилюйскую ГЭС он приехал в 1962 году в качестве главного инженера и на протяжении 21 года оставался на этом ответственном посту. Как опытный специалист, за плечами которого были Усть-Каменогорская и Иркутская ГЭС, начал работу с изучения проекта станции, знакомства с проектировщиками, коллективами строительных и монтажных участков. Побывал на заводах-изготовителях, наладил хорошие контакты с работниками Главного управления капитального строительства Минэнерго СССР.

Работы на стройке шли ударными темпами. Готовилось перекрытие Вилюя, заканчивалось возведение каменно-набросной плотины, завершались бетонные работы по отводящему каналу ГЭС и строительство водосброса с сегментным затвором весом 500 тонн. Постепенно настало время подготовки к эксплуатации ГЭС. Нужно было создавать коллектив эксплуатационников. Костяком его стали специалисты, прибывшие из других гидроэлектростанций, «старики» из числа строителей и молодые выпускники вузов.

Задолго до ввода агрегатов начались курсы для рабочих, на которых учились правилам эксплуатации оборудования, правилам ТБ. Разрабатывались должностные и производственные инструкции. К моменту пуска первого агрегата эксплуатационники уже стали хозяевами станции и полностью контролировали ход монтажа и пусковых работ.

«Первые дни работы ГЭС были особенно памятны, — вспоминает Махорин в книге первого директора станции Бориса Александровича Медведева «Вилюйские ГЭС – дело жизни». – Они были напряжены до предела. Мы стали первыми, ибо до этого не было опыта эксплуатации основного оборудования в условиях Крайнего Севера. Случалось, что оборудование не выдерживало: ломались штанги дисковых затворов, и уходило масло из агрегатов, не разворачивались лопасти рабочего колеса турбины. Но самый сложный момент был, когда вода сорвала крепление турбинного подшипника и хлынула в машинный зал. И только мужество и упорный труд работников эксплуатации предотвратили беду».

Все силы энергетиков были направлены на повышение надежности работы станции. Вносилось много рацпредложений. Было устранено немало строительных и монтажных недоделок. Шла большая работа по обучению и проверке знаний персонала. Регулярно проводились противоаварийные тренировки. Каждый случай ошибочных действий персонала, нарушений правил широко обсуждался, и принимались решительные меры для исключения повторения. Была жесткая производственная дисциплина.

Те, кто работал в одно время с Валентином Васильевичем, помнят его требовательность и скрупулезность. До сих пор ходят легенды, как он ходил по машзалу с белым платочком и проверял чистоту оборудования, как после каждого капитального ремонта турбин и генераторов переодевался в рабочую спецодежду, резиновые сапоги и лично проверял все отремонтированные узлы оборудования.

Самым главным итогом работы на Вилюйской ГЭС Валентин Махорин считает то, что не было ни одного срыва электроснабжения алмазного края. Он благодарит за это тех, кто работал с ним бок о бок долгие годы: начальника машинного цеха В. Я. Мончарес, начальника электроцеха Р. А. Костенко, старшего мастера электроцеха М. Н. Ардашева, начальника ПТО С. Д. Бехтерева, слесаря машинного цеха В. А. Малгатаева, мастера электроцеха Ф. Кийко, начальника смены электроцеха Р. М. Славнову, слесаря по ремонту основного оборудования П. Ф. Ефремова, электрослесаря вспомогательного оборудования Г. Т. Бочкареву, старшего мастера основного оборудования В. Ф. Чеснокова и многих других.

В 1983 году Валентин Махорин был переведен в ПГО «Якутскгеология».

Уже много лет ветеран живет в Краснодарском крае, но в душе хранит светлую память о Севере.

«Работа на Вилюйской ГЭС в п. Чернышевский мне очень нравилась. Я полюбил нашу северную тайгу, наше могучее водохранилище, наш прекрасный поселок, в чьей жизни принимал активное участие – был депутатом поселкового Совета, членом исполкома, председателем административной комиссии. Всемерно поддерживал спорт, будучи председателем ДСО, руководителем секции борьбы в спорткомплексе, сам занимался спортом с молодежью», – пишет он.

Представитель молодежи 70-х Владимир Викторович Ложкин, ныне начальник смены станции, помнит, как они познакомились в 1974 году, как организовали секцию карате, как по настоянию Махорина был выделен транспорт для доставки спортсменов с поселка на ГЭС в спортзал, как в местном ателье им сшили кимоно, как прозанимались до самого отъезда Валентина Васильевича.

«Работа на Вилюйской ГЭС – самый лучший период моей жизни», – завершает свои воспоминания Валентин Васильевич.

В последний раз он приезжал на любимую станцию в октябре 2007-го на 40-летие пуска первого агрегата. Был бодр и энергичен, звучным голосом пел «ЛЭП-500 – непростая линия», водил за руку семилетнего сына (в 80 лет!). Сейчас поговорить с ним не удалось. В прошлом месяце Валентин Васильевич упал и сломал ногу, но не теряет присутствия духа и надежды на выздоровление. «Очень хочу съездить на 50-летний юбилей ГЭС», – сказал он по телефону. Дай бог ему здоровья и светлых, счастливых дней!