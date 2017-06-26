В Жиганском улусе прокуратура обязала администрацию села выделить новое здание школы

Прокуратура Жиганского района провела проверку соответствия установленным требованиям технического состояния здания МБОУ «Кыстатыамская МСОШ им. Н.В. Шемякова» и установила, что здание образовательного учреждения, где обучается более 50 учащихся, находится в аварийном состоянии.

Износ здания школы составляет 90 %, несущая способность стен здания относится к группе недопустимого состояния, имеется угроза обрушения цокольного и чердачного перекрытия, имеет место распространение грибковых отложений.

«При обучении в данном здании возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью детей и работникам школы. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Жиганского национального эвенкийского района обязанности обеспечить обучение учащихся школы в другом приспособленном здании, отвечающем требованиям действующего законодательства до начала нового учебного года», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.