В Жиганском районе создаются условия для развития местного производства

Подводя итоги отчета об итогах деятельности органов исполнительной государственной власти республики за 2016 год перед населением улуса, первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников дал поручение субсидировать пассажирские водные рейсы по маршруту «Якутск- Жиганск» и внутрирайонные в сторону Бестяха и Баханы, на выполнение которых Минтранс Якутии выделит 12-местный катер.

Первый вице-премьер дал указание проработать вопросы предоставления по линии Минсельхоза министерства СХПК «Жиганский» субсидии на приобретение оборудования для переработки дикорастущих ягод. Это одно из перспективных направлений района по развитию местного производства. В районе растут охта, голубика, брусника, морошка, красная смородина.

СХПК «Жиганский» также приобрел оборудование для переработки рыбы, в том числе для вакуумной упаковки, и с прошлого года начал работу в данном направлении. 90% от стоимости оборудования оплатил Государственный комитет по делам Арктики республики. Как сообщила руководитель кооператива Маргарита Соломонова, они планируют заняться первичной переработкой рыбы. Главным преимуществом данной технологии является то, что рыба не теряет свои вкусовые качества, остается свежей. Понятно, что для перерабатывающих предприятий такая продукция является более предпочтительной. На базе сельхозкооператива сегодня по линии ГоскомАрктики идет строительство ледника на 50 тонн. Данный объект должен быть введен в октябре этого года.

В селах Жиганск и Баханы по линии министерства спорта построены спортивные площадки. В планах администрации ввод аналогичных объектов в Бестяхе и Кыстатыаме. В Жиганске район своими силами строит стадион, через Целевой фонд будущих поколений уже приобретены уличные тренажеры. Для завершения работ не хватает только искусственного покрытия для футбольного поля. Алексей Колодезников поручил включить данный вопрос в протокол для дальнейшего решения.

В прошлом году районом на средства ГоскомАрктики приобретено 100 оленей из Булунского улуса для проведения племенной работы. Перегон состоится в марте месяце. Первый вице-премьер для усиления племенной и зоотехнической работы дал указание ГоскомАрктики о выделении средств на покупку еще 100 оленей. Глава района Алексей Мандаров сообщил, что в целях развития данного направления в прошлом году 6 местных молодых людей направлены работать оленеводами. Им выделены подъемные из местного бюджета.

Первый заместитель председателя правительства, обращаясь к активу улуса, призвал еще больше внимания уделить развитию рыболовства и оленеводства.

В рамках отчета исполнительных органов власти Алексей Колодезников провел в Жиганском районе прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.