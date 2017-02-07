В «Якутугле» подняли вопросы медобслуживания и перекрестного субсидирования на тарифы электроэнергии

Коллектив АО ХК «Якутуголь» встретился с представителями правительства региона в рамках проведения ежегодного отчета исполнительных органов власти перед жителями республики.

Встреча с правительственной делегацией во главе с вице-премьером Игорем Никифоровым проходила в здании административно-бытового комплекса угольного разреза «Нерюнгринский». На ней присутствовали представители всех подразделений «Якутугля».

В ходе своего выступления Игорь Никифоров остановился на важнейших аспектах деятельности правительства в 2016 году, проанализировал итоги работы по различным направлениям, а также уделил внимание планам работы органов исполнительной власти. Говоря о развитии промышленного производства, он обратил внимание на рост добычи угля в Якутии на 11% по сравнению с 2015 годом, отметив, что ведущее место в угледобывающей отрасли республики занимают предприятия Нерюнгринского района.

Во второй половине встречи работники компании задали ряд насущных вопросов, решению которых, по их мнению, в ближайшее время должно быть уделено особое внимание. Среди интересующих тем: низкий уровень медицинского облуживания в районе, качество услуг автобусных перевозок по маршруту Нерюнгри – Якутск, высокие тарифы на авиабилеты, отмена перекрестного субсидирования на тарифы электроэнергии, строительство специализированного онкологического центра, реализация федеральной программы «Дальневосточный гектар» в республике и ряд других.

По итогам встречи работа правительства в 2016 году получила положительную оценку, сообщает пресс-служба АО ХК «Якутуголь».