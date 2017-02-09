В якутском селе Кыстатыам построят солнечную электростанцию

Жители второго по численности населения Жиганского улуса села Кыстатыам выразили благодарность правительству Якутии за работу и одобрили итоги деятельности за 2016 год. Здесь введена новая котельная, в этом году построят солнечную электростанцию на 40кВт, а в 2019 году приступят к возведению каменной школы-сада на 90 мест.

Рабочая группа исполнительных органов государственной власти республики во главе с первым заместителем председателя правительства Алексеем Колодезниковым провела отчет об итогах деятельности за 2016 год перед населением с. Кыстатыам Жиганского национального эвенкийского района. Перед встречей с жителями делегация побывала в жизнеобеспечивающих объектах населенного пункта: школе, котельной, дизельной электростанции, детском саду и фельдшерско-акушерском пункте.

На отчете представлена информация о главном вопросе для жителей Кыстатыама – строительстве каменной школы-сада на 60 и 30 мест. Объект включен в республиканскую программу по созданию новых мест в общеобразовательных учебных заведениях, направленной для решения вопроса ликвидации второй смене. Школу-сад в Кыстатыаме планируют построить в 2020 году. Нынче администрация села начнет подготовку проектно-сметной документации, которая должна пройти государственную экспертизу. Как было отмечено, непосредственно строительство объекта начнется в 2019 году.

По прозвучавшей информации, в Кыстатыаме введена в работу новая котельная. В населенном пункте проводится планомерная работа по подключению жилых домов к центральному отоплению. Сегодня в селе осталось провести тепло только в 10 домов.

«Жители села ощутили весь комфорт от центрального отопления и сегодня начинают думать о благоустройстве жилья», — отметила глава наслега Надежда Сергеева и добавила, что в 2011 году здесь построена дизельная электростанция, а этом в Кыстатыаме будет нововведение – построят солнечную электростанцию на 40 кВт, что позволит значительно экономить на топливе.

В завершение встречи жители Кыстатыама выразили благодарность правительству республики за работу и одобрили итоги деятельности за 2016 год.

В Жиганском районе правительством проводится планомерная работа по развитию здравоохранения. В селе Баханы в этом году будет введен фельдшерско-акушерский пункт. В 2018-2019-м планируется ввод аналогичного объекта в селе Бестях. Кроме этого, в данных населенных пунктах до конца первого полугодия будет введена мобильная связь.

В Бахане по линии общереспубликанского движения «Моя Якутия в 21 веке» хотят построить школу. Решено, что муниципальное образование внесет заявку на финансирование на 2018 год. В 2015 году здесь введен новый детский сад, а в прошлом – котельная.

В Бестяхе намечена модернизация действующей котельной и будет построен многофункциональный центр, куда входят библиотека, клуб и почта, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.