В Якутске запустили 4,5G

В Якутске заработали сверхскоростные коммерческие сети 4,5G. На существующей сети четвертого поколения запустили самые быстрые в стране участки c пиковыми скоростями передачи данных до 500 Мбит/сек. Минсвязи Якутии объявляет о переходе к следующему после 4G стандарту мобильной связи — LTE-Advanced Pro (4,5G).

Отметим, Якутск стал первым городом на Дальнем Востоке, где запущен 4,5G.

Так, МТС запустила первые фрагменты сетей LTE-Advanced Pro в четырех городах России в местах активного потребления мобильного интернета абонентами. В городе Якутске это центр города – Центральный и частично Октябрьский округ.

Пропускная способность до 500 Мбит/сек позволит в зоне действия базовой станции одновременно передавать свыше 40 различных видеороликов в формате сверхвысокой четкости. Такая скорость скачивания данных обеспечивается используемой в LTE-Advanced Pro агрегацией частот, многомерными антеннами и модуляцией.

«Мы работаем на опережение и заранее готовим свою сеть к смене технологий от четвертого поколения к пятому. Сегодня, в преддверии появления на рынке абонентских устройств с поддержкой 4,5G, мы запускаем первую в России коммерческую сеть переходного стандарта LTE Advanced Pro и первую в мире сеть с агрегацией частот FDD+TDD со скоростью передачи данных до 500 Мбит/сек. Такие параметры дают нашим абонентам многократный прирост скорости доступа в интернет в условиях стремительного роста нагрузок на сеть и потребления трафика, а компании — эффективное использование спектра TDD LTE в диапазоне 2600 МГц, приобретенного в этом году на аукционе», — делится директор филиала ПАО «МТС» в РС (Я) Константин Зимин.

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры республики создает условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, повышает доступность электронных государственных услуг, и, бесспорно, оказывает позитивное влияние на качество жизни жителей нашей республики, — отметил министр связи и информационных технологий Александр Борисов. — Надеемся, что реализация нового проекта даст новый толчок в создании единого информационного пространства, способного отвечать потребностям жителей и бизнеса региона. Последние достижения в направлении мобильной передачи данных становятся все более доступными для якутян».