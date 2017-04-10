В Якутске презентованы научные доклады о жизни повстанца Георгия Ефимова

В столице Якутии проведена научно-практическая конференция, посвященная вкладу общественного деятеля Георгия Ефимова в становление автономной республики, его роли в якутском повстанчестве и организации, которую он возглавлял.

В конференции «Путь к государственности: Наследие Георгия Ефимова и временного Якутского областного народного управления (ВЯОНУ)» приняли участие члены клуба независимых краеведов Якутии, а также историки и писатели.

С докладами выступили председатель Союза писателей Якутии Олег Сидоров, глава Дулгалаахского наслега Верхоянского района Виктор Стручков, заместитель главного редактора журнала «Чолбон» Гаврил Андросов и другие. Они были посвящены жизни и судьбе Георгия Ефимова, его работе в ВЯОНУ и якутскому повстанчеству.

Ефимов Георгий Семенович родился в Верхоянском улусе. В 24 года он закончил Томский императорский юридический факультет. Был председателем временного Якутского областного народного управления. Он возглавил его в 1922 году, став противником советской политики. Его избрали на съезде повстанцев в Чурапчинском улусе. Там же была принята программа против большевиков.

Член молодежного правительства Якутии Гаврил Андросов рассказал ЯСИА об организации мероприятия. «Я являюсь членом общества независимых краеведов. Мы затрагиваем все интересные нам темы. Наш клуб выступил организатором этого мероприятия. Когда я работал в газете «Саха сирэ», писал на тему повстанчества, тогда и узнал о Георгии Ефимове. К его 120-летию мы провели круглый стол. Решили, что есть еще много невыясненных обстоятельств его жизни, тем, которые стоит поднять, обсудить, осветить. Поэтому в этом году остановились на формате научно-практической конференции», — отметил он.

На научной конференции присутствовали родственники Георгия Ефимова. «Георгий Семенович является братом нашего дедушки. Мы с ним ни разу не виделись, только слышали о нем. Все скрывали от нас. Я спрашивала у бабушки, так как в то время интересовалась историей. Мне кажется, она была запугана репрессиями, конфискацией, молчала об этом», — поделилась племянница Екатерина Сыромятникова. Родственница отмечает, что он был замкнутым человеком. Однажды Екатерину Григорьевну пригласили на пьесу о жизни Ефимова, которую поставил Виктор Стручков. К сожалению, она не смогла посмотреть ее, о чем очень жалеет.

Мероприятия, посвященные 125-летию Георгия Ефимова, пройдут и на его родине, в Верхоянском районе.

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