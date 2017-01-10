В Якутске введены рекордные 330 тысяч квадратных метров жилья

В столице республики ежегодно растут темпы строительства жилья. Прошедший 2016 год можно назвать решающим в выполнении важной задачи — реализации государственной программы расселения и сноса аварийного жилья. Масштабы ликвидации аварийного жилья и плановый переход к комплексной застройке кварталов стали хорошим заделом для развития городской строительной отрасли. Строителями поставлен очередной рекорд — по количеству введенных квадратных метров жилья – 330 тысяч квадратных метров! По этому параметру Якутск вышел на мировые стандарты, сообщили в пресс-службе мэрии.

При поддержке федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и Правительства Республики Саха (Якутия) в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с 2013 года в городском округе расселено 1556 квартир, снесено 138 аварийных домов. В 2016 году гражданам, переселяемым из аварийного жилья, предоставлено 514 квартиры с отделкой в новостройках по ул. Дзержинского, 47, ул. Лермонтова, 26, ул. Билибина, 17/1, 17/2, 17/3, ул. Челюскина, 2/1, ул. Якова Потапова, 27/1, ул. Ново-карьерная, 22/9, пер. Германа Титова, 2/2, в 203 микрорайоне.

По муниципальной подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город Якутск» на 2013-2019 годы» в прошлом году жильцам аварийных домов предоставлено 57 квартир. Государственную поддержку в улучшении жилищных условий получили 53 молодых семьи, 84 работников бюджетной сферы и 335 детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получившие жилые помещения.

В 2016 году продолжилась работа по развитию инфраструктуры дошкольного образования. В городе введено 6 дополнительных групп мунципальных детских садов в новостройках на 825 мест в целом – это небывалое достижение за всю историю Якутска. Открыта вторая очередь детского сада «Прометейчик» в 68 квартале, дополнительные группы «Дошколенок» по улице Якутской, «Изумрудный город» и «Солнечные зайчики» на Автодорожной, «Семицветик» по улице Клары Цеткин, «Росток» на улице Три сосны и «Солнечные лучики» на проспекте Ленина, 58. После реконструкции открылся детский сад №5 «Радуга» в Гагаринском округе.

Всего за последние пять лет в столице введено 16 новых детских садов и дополнительных групп на 2660 мест, в сравнении с 2011 годом количество мест в муниципальных детских садах увеличилось на 40%. В частных детсадах города создано 2200 мест для детей – в 15 раз больше, чем их было в 2011 году.

Завершено строительство школы № 18 в поселке Геологов, открытие школы ожидается в январе 2017 года. Возобновлено строительство здания школы № 35 на 275 учащихся в 23 квартале. К началу нового учебного года завершилась реконструкция здания центра «Оранжевый слон», открылись дополнительные классы школы №17 — одной из самых загруженных школ города. Проведена реконструкция здания специальной (коррекционной) школы-интерната №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенной по улице Якутской.