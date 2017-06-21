В Якутске узники исправительной колонии изготовили скульптуру мамонта

Воспроизвести в железобетонном исполнении один из символов Якутии изъявили желание осужденные исправительной колонии №7, сообщает УФСИН по республике. Над проектом трудилась группа энтузиастов из пяти человек в течение двух месяцев.

Сначала был создан металлический скелет животного, на который впоследствии слой за слоем наносили раствор штукатурки.

Труд оценили не только сотрудники УФСИН, но и специалисты в области археологии и палеонтологии. «Замечательная, просто колоссальная работа. Удивительно, что проделана она была в местах лишения свободы – там, где для этого вообще нет специальных условий. На сегодняшний день монументу просто нет равных среди уже существующих «мамонтов» в регионе. Жаль, что такое произведение искусства не доступно взору широкой аудитории, а главное – гостям нашей республики», – отметил директор Музея мамонта при Северо-Восточном федеральном университете Семен Григорьев.

В настоящее время скульптура украшает административную территорию пенитенциарного учреждения.