В Якутске стартовала акция «Добрые ручки»

"Добрые ручки" Дорогие друзья! Мы очень хотим сделать мир чуть добрее и лучше — для этого мы придумали акцию «Добрые ручки». Якутск — самый добрый город России и 2017-й юбилейный год объявлен Годом Добра. Это отличный повод поделиться теплом и вниманием с теми, кому они так нужны! Мягкие и уютные самодельные рукавички — это материальное воплощение нашей любви, нашей заботы, нашего неравнодушия. Они подарят искреннюю радость детям, которым выпали испытания, ветеранам, которые многое повидали в этой жизни и людям у которых ограниченные возможности, но безгранична Вера в Добро… Поучаствовать в акции по силам каждому. Надо связать пару варежек и передать ее нам до 20 марта. А мы обещаем, что ваш подарок попадет по адресу — к тем, кто нуждается в заботе и внимании. Мы верим, что в Якутии много добрых и отзывчивых людей! Не оставайтесь в стороне. Сделать добро — это так важно и так просто! Если у вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим на них по телефону: 8 (4112) 34-36-13, 8924-86-07770 Или приходите к нам в гости: г. Якутск, улица Кирова, дом 18, блок В, кабинет 708 (7-й этаж). Мы будем очень рады! #якутск385добро #якт #ykt #годдобра #якутск2017

