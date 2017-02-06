В Якутске стартовала акция «Добрые ручки»

В акции «Добрые ручки», стартовавшей в столице, могут участвовать все, кто умеет вязать. Надо связать пару варежек и передать ее организаторам до 20 марта.

«Это отличный повод поделиться теплом и вниманием с теми, кому они так нужны! Мягкие и уютные самодельные рукавички — это материальное воплощение нашей любви, нашей заботы, нашего неравнодушия. Они подарят искреннюю радость детям, которым выпали испытания, ветеранам, которые многое повидали в этой жизни и людям, у которых ограниченные возможности, но безгранична Вера в Добро», — отметили организаторы.

Принять участие в акции по силам каждому. Подарок попадет по адресу — к тем, кто действительно нуждается в заботе и внимании, обещает инициативна группа. Сделать добро — это так важно и так просто!



Обращаться по телефону: 8 (4112) 34-36-13, 89248607770.

Или по адресу: г. Якутск, улица Кирова, дом 18, блок В, кабинет 708 (7-й этаж).