В Якутске состоялся VI съезд Совета муниципальных образований Якутии

С целью обмена опытом и координации общих усилий в Якутске прошел VI съезд Совета муниципальных образований Якутии — Ассоциации межмуниципального сотрудничества.

На пленуме съезда делегаты избрали в состав мандатной комиссии главу Мальжагарского 5-го наслега Хангаласского улуса Веронику Лотову, главу Быковского наслега Булунского улуса Наталью Селляхову и главу Ленска Александра Хорунова.

В секретариат VI съезда вошли глава Хаптагайского наслега Мегино-Кангаласского улуса Екатерина Гаврильева, глава Кировского наслега Горного улуса Егор Дьячковский и глава Улахан-Мунгкунского наслега Олекминского района Оксана Саввинова.

О повестке, регламенте, деятельности Совета муниципальных образований Якутии — Ассоциации межмуниципального сотрудничества за 2016 год и состоянии местного самоуправления в Якутии рассказал председатель Анатолий Кистенев.

Исполнительный директор Совета Дмитрий Горохов сообщил об учреждении Знака Благодарности «За поддержку местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)», которым будут награждать за продолжительную безупречную службу в органах госвласти и иную трудовую деятельность, значительный вклад в укрепление государственности, местного самоуправления, социально-экономическое развитие республики.

«Будучи приглашенным на съезд, очень внимательно слушал доклады и убедился в том, что Ассоциация межмуниципального сотрудничества — очень эффективный, востребованный орган для координации общих усилий, обмена опытом», — отметил председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн.

На мероприятии также состоялось торжественное подписание соглашений о взаимодействии Совета муниципальных образований РС(Я) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества с Минприроды и Минмолсемьи региона.