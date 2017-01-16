В Якутске состоялся Рождественский молодежный бал

В большом зале Якутской духовной семинарии 14 января прошел второй Рождественский молодежный бал, организованный Епархиальным отделом по делам молодежи. Соорганизаторами мероприятия выступили Государственная филармония Якутии им. Г.М. Кривошапко и Арктический государственный институт культуры и искусств.

Мероприятие собрало около 200 представителей молодежи, студентов разных вузов города: Якутской духовной семинарии, Северо-Восточного федерального университета, Восточно-Сибирского института экономики и права и других.

Бал открылся торжественным полонезом в исполнении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии под управлением дирижера Павла Васьковского.

С приветственным словом к участникам и гостям бала обратился руководитель Епархиального отдела по делам молодежи иерей Сергий Курдов. Отец Сергий отметил, Рождественский бал молодежи проходит в Якутии уже во второй раз и стал доброй традицией начала года.

В этот вечер молодежь также поздравили учащиеся Республиканской специальной коррекционной школы-интерната 1-го вида для детей с нарушением слуха и приготовили специальный номер в виде жесто-мимического пения и танца.

Танцевальный коллектив молодых сотрудников «Алмазэргиэнбанка» также кружились в танце под музыку венского вальса.

С музыкальным поздравлением к присутствующим в зале обратились юные участники ансамбля «Виктория», которые исполнили песни «Рождество святой праздник» и «Аллилуйя», а также представитель якутского отделения Всероссийского общества слепых Василиса Мартынова с песней «Рождество».

От имени архиепископа Якутского и Ленского Романа ко всем собравшимся обратился секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк). Отец Никандр передал архипастырское благословение владыки.

Рождественский бал завершился под «Вальс цветов» композитора П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик». На танцевальную площадку для общего выступления были приглашены все участники.

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