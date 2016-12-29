В Якутске состоялась Рождественская Атаманская елка

600 человек собрались вокруг Елки якутского казачьего Атамана. Казаки Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк» при поддержке Минобщества организовали прекрасный новогодний праздник для казачат из Таттинского района, города Якутска и поселка Жатай, ребят из детского Дома «Берегиня», республиканской специальной школы-интернат № 2, малообеспеченных и многодетных семей, представителей национально-культурных объединений.

С 2013 года стало хорошей традицией проводить в «Доме дружбы им. А.Е.Кулаковского» «Рождественскую атаманскую елку».

Дом дружбы народов подготовил для ребят замечательное театрализованное музыкальное представление «Магический кристалл» или «Супер Петушиный Новый год».

Атаман Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк» Александр Канин поздравил всех с наступающим Новым 2017 годом. Пожелал всем ребятам хорошей учебы, радовать родителей, быть активными, а родителям терпения, благополучия и стабильности, исполнения всех самых заветных желаний.

«Огромное спасибо организаторам Атаманской Рождественской елки. Столько положительных эмоций, веселья и счастья получили мы с дочкой Леночкой, ребенок в восторге! Спасибо Вам за предновогоднее настроение и за сладкий подарок! Впервые увидели Казачьего Деда Мороза и Снегурочку. Желаем Вам счастья, процветания и исполнения ваших желаний в Новом году!», — выразила благодарность Галина Студенцова.

«Впервые побывали на Атаманской рождественской елке, очень понравились Казачий Дед Мороз и Снегурочка, веселый клоун, волшебник изумрудного города, которые подарили истинную детскую радость. Внешний вид и рост Казачьего Деда Мороза и Снегурочки олицетворяли настоящий новогодний праздник. Очень понравились казачьи игры – озорные, подвижные, активные. Дети хотели играть и веселиться еще и еще! Дети очень рады, что настоящие казаки дарили всем детям сладкие подарки», — поделилась впечатлениями Анна Филиппова.

«Мы ежегодно с 2013 года участвуем в Рождественской атаманской елке, и детям она очень нравится. Дети с огромным удовольствием участвовали в конкурсах, получили подарки от Казачьего Дедушки Мороза. Благодарим Якутское окружное казачье общество за подаренный детям праздник, за прекрасное новогоднее настроение, отличное представление, вкусные подарки, и с нетерпением ждем следующего Нового года, чтобы еще раз посетить этот замечательный праздник», — сказала Анжелика Белова.

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