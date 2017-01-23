В Якутске прошла акция «Студенческий десант»

Столичная госавтоинспекция совместно со студенческим отрядом «ДПС» первичной профсоюзной организации Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова провела акцию «Нет ДТП!» 20 января.

Напомним, ежегодно в преддверии Дня российского студенчества проводится Всероссийская акция «Студенческий десант», сотни студентов в эти дни получают возможность не понаслышке узнать, как работает полиция, задать интересующие вопросы и даже принять участие в мероприятиях.

Несмотря на 40-градусный мороз инспекторы со студентами провели флэшмоб на одной из оживленных улиц Якутска. Необходимо отметить, что подготовка к акции началась за несколько дней до мероприятия, и ребята собственными руками изготовили плакаты-обращения к участникам дорожного движения.

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Затем участники флэшмоба проводили разъяснительные беседы с автомобилистами и раздавали им памятки с напоминаниями о правилах безопасного вождения в туман и гололед. Не остались без внимания и пешеходы, которым студенты объясняли, как правильно переходить дорогу в туман и на скользкой дороге.

Это не первое совместное мероприятие инспекции со студентами. Помимо акций общественные инспекторы из числа студенческой молодежи несут службу совместно с нарядами ДПС на стационарных постах, в местах массового скопления людей во время праздничных мероприятий, вместе с сотрудниками ГИБДД выявляют водителей, нарушающих правила дорожного движения. Даже в самые лютые морозы студенты не отказываются от дежурств. При этом общественную работу члены студенческого отряда правопорядка совмещают с учебой и сдачей сессии, отметили в ГИБДД.