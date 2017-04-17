В Якутске прошел флешмоб «Полгода до Всемирного фестиваля»

В поддержку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи, 15 апреля в столице республике состоялся флешмоб — его участники выстроились на главной площади в символ грядущего через полгода мероприятия – ромашку.

Молодежь и студенты, а также члены общественных организаций республики, всего около тысячи человек, сформировали цветок ромашки с Голубем мира внутри.

Перед собравшимися выступил участник московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года директор финансово-экономического института СВФУ Александр Кугаевский. «Мы тогда в первый раз так близко познакомились со многими иностранными студентами и представителями молодежи. Настолько был разнообразен букет мнений и взглядов на одни и те же вопросы, потому что мы решали очень важные политические вопросы. Большая работа была проведена на дискуссионных площадках. Нас из Якутии было всего 10 человек. А то, что республику представят 150 молодых людей – это прекрасно«, — сказал он.

Прозвучало приветствие первого заместителя министра по делам молодежи и семейной политике Василины Лукиной. «Регистрация для участия в фестивале завершается 1 мая. Затем специальный региональный комитет отберет самых достойных – 150 участников и 40 волонтеров. Напомню, что XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября в Сочи. Соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодежи», — отметила она.

Символом молодежного фестиваля с 1957 года является Голубь мира, придуманный Пабло Пикассо. А талисман фестиваля — девочка Катюша — была создана по эскизу Михаила Веременко, художника из Москвы. В конце мероприятия две Катюши, посол Анна Фомина-Миронова и Александр Кугаевский запустили голубей в небо.

Во время флешмоба организаторы разыграли билеты на концерт рэп-исполнителя L’One, который пройдет 5 мая в СК «Дохсун». С поздравительными номерами выступили группа «Сноу Войс», хомусист-импровизатор Василена Шарина, певец Кэскил Баишев, студентка СВФУ, индонезийка Пингкан Тумбелака и танцевальные коллективы «Автобус радости», «Точка кипения»ППОС СВФУ.