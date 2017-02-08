В Якутске проходит XVII Спартакиада профсоюза работников культуры республики

В Якутске началась XVII Спартакиада профсоюза работников культуры и средств массовой информации. В этом году Спартакиада включает в программу 5 видов спорта: пулевая стрельба, волейбол, настольный теннис, настольные игры хабылык и хамыска, шашки, а также участники поборются по видам многоборья ГТО.

Спартакиада стартовала в столице 4 февраля и пройдет до мая этого года. Как сообщили организаторы, в этом году заявки на участие в соревнованиях подали более 40 учреждений. Планируется, что в XVII Спартакиаде примут участие около 600 работников учреждений культуры и средств массовой информации.

«В этом году на участие в соревнованиях записалось рекордное количество учреждений – более 90% от количества учреждений культуры, находящихся в Якутске. Из-за возросшего количества участников мы ввели третью группу. Разделение по группам проводим исходя из численности работников в учреждениях. Примечательно, что ежегодно команды-победителей в своих группах передвигаем в более сильные группы», — рассказала заместитель председателя рескома профсоюза работников культуры Варвара Михайлова.

4 февраля команды состязались по настольным играм хабылык и хамыска. Победителями в первой группе были названы работники Государственного цирка республики, во второй группе — команда Государственного театра танца, в третьей группе первое место заняли работники Медиа-группы «Ситим».

Вчера, 7 февраля, состоялись соревнования по шашкам. Состязались команды из первой и второй групп. Первое место заняла команда АУ РС(Я) «Сахапечать», во второй группе победителями стали работники Государственной филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко.

Соревнования проходят в атмосфере доброжелательности и здорового спортивного азарта. Как признаются сами участники, Спартакиада для них стала ожидаемым событием года, где встречаются коллеги из разных учреждений, создается командный дух работников отрасли.