В Якутске проходит пленум городского совета ветеранов

В Якутском торгово-экономическом колледже потребительской кооперации сегодня состоялся II пленум якутского городского совета ветеранов войны и труда. В ходе пленума активисты ветеранского движения округов и пригородов столицы рассказали о своей работе и выступили с концертными номерами.

Городской совет ветеранов объединяет 15 окружных и пригородных ветеранских организаций, 17 первичных ветеранских объединений, в которых активно участвуют самые деятельные ветераны. Ветеранские организации вносят посильный вклад в защиту социальных прав горожан преклонного возраста, проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Заместитель председателя городского совета ветеранов Антонина Дорофеева отметила, что на сегодняшний день в Якутске проживает 103 участника Великой Отечественной войны, 2 604 ветерана тыла и 36 637 ветеранов труда. С 1958 года в Якутске началось активное движение участников войны, стали организовываться клубы, объединения, создаваться музеи. В 1968 году был создан клуб фронтовых подруг, участниц Великой Отечественной войны «Катюша», который работает и по сей день.

Активистка совета ветеранов Октябрьского округа Светлана Жукова рассказывает, что, несмотря на преклонный возраст, пенсионеры и ветераны активно участвуют в общественной жизни столицы: «Совет ветеранов Октябрьского округа проводит бесплатные мастер-классы по шитью, рукоделию, организует выездные концерты для пациентов городских больниц, часто ездим в дома престарелых и инвалидов, поем песни, частушки. Активно сотрудничаем с близлежащими районами. Совет ветеранов в мае выйдет на озеленение городских улиц и скверов. За последние годы Якутск заметно преобразился, он стал цветущим городом, да и сами горожане начали активно поддерживать чистоту, стараются убирать за собой, активно выходят на субботники. Я проживаю в Промышленном округе, в переулке Энергетиков, и очень радуюсь тому, что и на городских окраинах стали появляться скверы, места отдыха».

Активисты совета ветеранов Строительного округа Вера Фисенко и Надежда Алексеева вспоминают, что в молодости состояли в женсовете и вели активную общественную жизнь. Затем, выйдя на заслуженный отдых, стали активистками совета ветеранов округа, где создали ансамбль «Сата». «Наш ансамбль выступает на городских культурных мероприятиях и концертах, недавно выступили в городском конкурсе «Поющая Туймаада». В прошлом году заняли первое место в окружном конкурсе «Ветеранское подворье». Тесно сотрудничаем со школами, проводим классные часы для школьников», – рассказывает Надежда Алексеева.

Председатель совета ветеранов села Хатассы Наталья Руфова рассказала, что в селе пенсионеры и ветераны организуют работу түөлбэ: «В селе Хатассы на сегодняшний день создано восемь түөлбэ, из них в шести руководителями являются активисты ветеранского движения. Проводят активную работу с молодежью, школьниками, организуют благотворительные и концертные мероприятия, конкурсы, участвуют в общегородских мероприятиях. Мы, люди старшего поколения, очень рады тому, что руководство городской администрации уделяет большое внимание развитию агропояса столицы».

По итогам II пленума городского совета ветеранов, участники отметили, что за 30-летний период работы ветеранская организация расширила сферу своей деятельности, приобщило людей пожилого возраста к активной жизненной позиции. Сейчас городской совета ветеранов начал проводить работу по подготовке к 75-летнему юбилею победы в войне, сообщает пресс-служба окружной администрации.

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