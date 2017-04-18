В Якутске проходит фестиваль детского творчества

Якутская городская дума и Лига женщин проводят фестиваль детского творчества «Город, доброжелательный к детям». Участвуют воспитанники детских садов в возрасте от четырех до семи лет.

Фестиваль творчества воспитанников детских садов проводится в Якутске впервые. «Идея зародилась в прошлом году, когда благотворительный концерт, организованный по инициативе Якутской городской думы, показал, каким огромным творческим потенциалом обладают самые маленькие артисты в возрасте от 4 до 7 лет. Тогда же благодаря детям и их родителям была собрана рекордная сумма для помощи детям с онкозаболеваниями – около миллиона рублей», – прокомментировала первый заместитель председателя Якутской городской думы Марина Силкина.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе отбор проводится жюри на уровне округов и пригородов Якутска с 16 по 20 апреля. Финалисты участвуют в гала-концерте 26 апреля. Профессиональное жюри путем закрытого голосования определит победителей.

Предоставляются номера, записанные на flash-носителях, по темам: вокал, танцы, театр моды, художественное слово, художественное творчество.